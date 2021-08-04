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Каждый повторный случай протекает тяжелее, чем предыдущий – эксперт

4 Августа 2021 17:25
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Каждый повторный случай протекает тяжелее, чем предыдущий – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врач инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева рассказала о пациентах, которые заболевали в третий раз коронавирусом. По ее словам, каждый следующий случай протекал намного тяжелее, чем предыдущий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Известны случаи повторного инфицирования, при чем, нужно сказать, что за тот период, пока мы наблюдаем коронавирусную инфекцию, с марта 2020 года практически прошло полтора года, к нам действительно в стационар обращались пациенты, которые заболевали в третий раз. Причем, каждый следующий случай заболевания протекал намного тяжелее, чем предыдущий», - сказала инфекционист на онлайн-брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

Что касается временного промежутка, в Нур-Султане этот отрезок времени составил минимально три–четыре месяца после предыдущего эпизода острой коронавирусной инфекции.

«Вы знаете случаи, когда человек указывает на промежуток в месяц, скорее всего, идет затяжное течение коронавирусной инфекции. Есть какой-то эпизод обострения или присоединения вторичной бактериальной инфекции, в связи с чем вновь через месяц появляется развернутая клиническая картина коронавирусной инфекции», - пояснила эксперт.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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