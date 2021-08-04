Каждый повторный случай протекает тяжелее, чем предыдущий – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врач инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева рассказала о пациентах, которые заболевали в третий раз коронавирусом. По ее словам, каждый следующий случай протекал намного тяжелее, чем предыдущий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известны случаи повторного инфицирования, при чем, нужно сказать, что за тот период, пока мы наблюдаем коронавирусную инфекцию, с марта 2020 года практически прошло полтора года, к нам действительно в стационар обращались пациенты, которые заболевали в третий раз. Причем, каждый следующий случай заболевания протекал намного тяжелее, чем предыдущий», - сказала инфекционист на онлайн-брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

Что касается временного промежутка, в Нур-Султане этот отрезок времени составил минимально три–четыре месяца после предыдущего эпизода острой коронавирусной инфекции.

«Вы знаете случаи, когда человек указывает на промежуток в месяц, скорее всего, идет затяжное течение коронавирусной инфекции. Есть какой-то эпизод обострения или присоединения вторичной бактериальной инфекции, в связи с чем вновь через месяц появляется развернутая клиническая картина коронавирусной инфекции», - пояснила эксперт.



