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Каждый получит свои квартиры - акимат Астаны о купивших жилье в ЖК «Дублин» и «Вашингтон»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Апреля 2023, 17:38
Каждый получит свои квартиры - акимат Астаны о купивших жилье в ЖК «Дублин» и «Вашингтон»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат города Астаны прокомментировал информацию касательно ЖК «Дублин» и «Вашингтон», застройщиком которого является G-park. В акимате также заверили, что интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены, передает МИА «Казинформ».

«Строительство ЖК «Дублин» велось без разрешительных документов. Участок на пересечении улиц Ч. Айтматова и Ж. Молдагалиева заблаговременно был определён и выделен под строительство теплотрассы.

Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведенные конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешенный участок. Интересы граждан, составившие договор со строительной компанией, будут соблюдены, каждый получит свои квартиры.

По ЖК «Вашингтон» - застройщику поручено устранить допущенные нарушения и оформить все необходимые разрешительные документы», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство юстиции сообщило о предстоящем сносе в Астане незаконно строящегося ЖK «Дублин». Позже стало известно о сносе еще одного строящего ЖК «Вашингтон».
В четверг на территорию «Дублина» пришли рабочие, которые должны были снести недостроенное здание. Однако водитель большегрузной техники на строительной площадке препятствовал тем, кто пришел исполнить приговор суда. Водителя, мешавшего сносу ЖК «Дублин», привлекут к ответственности.
Астана   Акимат   Строительство   Жилье  
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