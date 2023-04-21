Каждый получит свои квартиры - акимат Астаны о купивших жилье в ЖК «Дублин» и «Вашингтон»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат города Астаны прокомментировал информацию касательно ЖК «Дублин» и «Вашингтон», застройщиком которого является G-park. В акимате также заверили, что интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены, передает МИА «Казинформ».

«Строительство ЖК «Дублин» велось без разрешительных документов. Участок на пересечении улиц Ч. Айтматова и Ж. Молдагалиева заблаговременно был определён и выделен под строительство теплотрассы.

Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведенные конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешенный участок. Интересы граждан, составившие договор со строительной компанией, будут соблюдены, каждый получит свои квартиры.

По ЖК «Вашингтон» - застройщику поручено устранить допущенные нарушения и оформить все необходимые разрешительные документы», - говорится в сообщении.