Каждый казахстанец должен принять в участие референдуме - мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошел первый день встреч депутатов Мажилиса Парламента с избирателями в регионах. Мажилисмены разъясняли значимость для дальнейшего развития страны предстоящего референдума и прогрессивность выносимых на него конституционных поправок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В мероприятиях принимают участие члены всех фракций политических партий в Парламенте, а также депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.

В беседах с населением мажилисмены особый акцент делают на разъяснении перспектив, которые раскрывают перед каждым гражданином страны политические реформы, инициированные Президентом РК.

Как пояснили в пресс-службе Мажилиса, главная задача политических реформ - создание условий для реальной политической конкуренции, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав казахстанцев.

В столице депутаты Лариса Павловец, Саясат Нурбек, Динара Закиева во главе с вице-спикером Мажилиса Павлом Казанцевым встретились с коллективом предприятия компании «Астана-Тазалык».

В своем выступлении депутат Лариса Павловец подчеркнула, что 5 июня на референдуме у каждого казахстанца появится возможность принять реальное участие в построении успешного будущего страны.

«Учитывая значимость предлагаемых преобразований, всенародное голосование – это правильно решение, которое изначально закрепляет демократический вектор в построении Нового Казахстана. Каждый гражданин, кому небезразлична судьба страны, должен принять в участие в плебисците и сделать свой выбор», - отметила Л. Павловец.

Депутаты также подробно остановились на значимости конкретных норм, вносимых в основной закон страны - Конституцию. В частности, они обеспечивают окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, реформируют избирательную систему, стимулируют появление новых политических партий.

Депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Вера Ким и Анатолий Бойчин в Павлодарской области встретились с представителями сфер образования, здравоохранения, а также с коллективом трамвайного управления города Павлодара.

«Я думаю, что референдум – это прекрасная возможность для народа Казахстана показать свою политическую зрелость и ответственность. Предлагаемые реформы в Конституцию открывают дорогу для больших демократических изменений в нашем государстве. Референдум для меня проходит первый раз в жизни. Мы с семьей планируем принять в нем участие», - сказал врач Павлодарского областного кардиологического центра Думан Изгутдинов.

Мажилисмен Газиз Кулахметов о предстоящем референдуме поговорил с коллективом школы № 137 в городе Алматы. Педагоги задали депутату ряд вопросов касательно новых перспектив в избирательной системе, возможностей для самовыдвижения на уровне местных маслихатов и Мажилиса.

Депутат от АНК Наталья Дементьева встретилась с жителями села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области. Она особо подчеркнула важность участия как можно большего числа казахстанцев в референдуме для обеспечения общественной поддержки курса предлагаемых политических реформ.

«Важно, чтобы каждый гражданин увидел для себя окно возможностей и осознал, что общество должно активнее участвовать в управлении государством. Люди должны выражать свою позицию через выборы, избирать наиболее достойных и так определять дальнейший курс развития страны», - считает Н. Дементьева.

Во всех регионах граждане приняли активное участие в дискуссиях с депутатами, задавали много вопросов, делились своим мнением и ожиданиями. По итогам всех встреч жители регионов выразили готовность принять участие в предстоящем референдуме и поддержать предлагаемые реформы.