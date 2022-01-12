Каждый из нас должен внести вклад - депутат об озвученных Президентом задачах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Алматинского областного маслихата Дамир Дигай поддержал выступление Президента на заседании Мажилиса Парламента, где озвучил ряд важных реформ и обозначил новые векторы социально-экономического развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что будет дальше? Какие изменения грядут? Будет ли тот самый «Ветер перемен» и перезагрузка? «Прежний» или все таки «Новый Казахстан»? Все эти вопросы перемешались у нас в голове. И каждый с нетерпением ждал выступления и обращения нашего Президента. Какие будут озвучены инсайты и механизмы, предложения, реформы и методика - все это прозвучало в довольно лаконичном, конкретном и четком докладе Главы государства. Касым-Жомарт Кемелевич прошелся, так сказать, по всем «болевым точкам» самых острых, обсуждаемых и актуальных проблем и вопросов в сферах «социалки», экономики, образования и других, над которыми уже сегодня нужно начать глобальную и масштабную работу всем нам. Самое главное теперь - все это надо реализовать. Каждый из нас, кто работает на своих местах, не только госслужащие, должен внести вклад. Мы получим конкретный результат, если все приложит усилия по всем вопросам, пунктам, кейсам, которые были предложены Президентом. Поэтому мы, как молодые ученые, депутаты, всецело поддерживаем слова и программу Президента. Новый год. Новые задачи. Новый Казахстан», - сказал депутат.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.