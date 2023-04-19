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Каждый гражданин должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ – Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 13:14
Каждый гражданин должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ – Президент РК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства заявил, что все поручения должны быть исполнены четко и своевременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы живем в уникальный исторический период. Происходят стремительные изменения не только в науке и технологиях, но и в общественных отношениях. Совершенно новый вектор развития приобретают подходы к государственной политике. Все это, конечно, требует решительных и динамичных действий с нашей стороны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что нельзя сидеть просто сложа руки.

«Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены четко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проведут ревизию всех поручений Президента.


Президент Казахстана   Правительство РК   Реформы Токаева   Токаев Касым-Жомарт  
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