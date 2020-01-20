Каждый этап проходил максимально открыто – участник Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв проходил максимально открыто. Об этом заявил участник кадрового резерва, специалист по экономике здравоохранения и развитию ГЧП Алмас Сакенов, который поделился своими впечатлениями от проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмас Сакенов является выпускником Медицинского университета Астана по специальности «Педиатрия». Он получил второе высшее образование в Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова по направлению «Менеджмент», а в 2016 году получил степень магистра в сфере управления проектами в Эссекском университете, Великобритания по стипендиальной программе «Болашак».

Трудовую деятельность Алмас Сакенов начал с административной системы здравоохранения, работал в подведомственных структурах Министерства здравоохранения.

«Я являюсь специалистом в области экономики здравоохранения и развития ГЧП, проекта «Социальное медицинское страхование». Текущая работа у меня связана с координационной деятельностью в реализации приоритетных ГЧП проектов в системе здравоохранения, а также согласовании основных параметров проектов с уполномоченными органами», - рассказал корреспонденту участник Президентского кадрового резерва.

Алмас Сакенов вместе с тем поделился, как проходил этапы отбора в Президентский кадровый резерв.

«Проект показался транспарентным. Каждый этап проходил максимально открыто. Примеры этому - всевозможные публикации, видео- и аудиозаписи во время этапов отбора. Конечно, на начальных стадиях наблюдались незначительные технические сбои, однако в дальнейшем все было прекрасно организовано, за что хотелось бы поблагодарить всех тех, кто был задействован в проекте. Самыми «запоминающими» этапами для меня были начальные четыре: тестирование, верификация тестирования, эссе и презентация. На каждый из этапов было заложено определенное время, за которое требовалось максимально решить задачи, презентовать идею и ответить на вопросы, что мне и удалось сделать», - отметил Алмас Сакенов.

«Переписываясь в чатах, пообщавшись со многими из резервистов, хочу отметить, что в ТОП-300 вошли продвинутые парни и девушки, каждый из которых является специалистом своего дела, и которые действительно хотят что-то сделать для своей страны. Лично сам заинтересован в развитии сферы здравоохранения, поэтому данный этап считаю неким «лифтом» для реализации идей в части улучшения здоровья нашего населения», - считает А. Сакенов.