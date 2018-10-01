Каждый должен понимать суть проводимых реформ - член АНК СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской Ассамблее народа Казахстана прошел круглый стол по обсуждению Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, участники встречи отметили важность воспитания в каждом казахстанце патриотизма, желания побеждать, быть лидером во всех сферах.

«За 27 лет суверенитета ценности казахстанского общества позволили нам прийти к сегодняшним высоким показателям в социально-экономическом и политическом развитии. Повышение минимальной заработной платы, пересмотр оплаты труда воспитателям и работникам детских садов, повышение зарплаты педагогам, сотрудникам здравоохранения является важным шагом для улучшения качества жизни, образования и комфортного проживания каждого гражданина», - уверен заведующий секретариатом областной АНК Наиль Салимов.







Председатель общества «Қазақ тілі» Жангельды Тажин говорит, что обращение Нурсултана Абишевича затрагивает интересы всего населения.

«Будет принят закон о социальном статусе учителя - это очень большое дело. Победит то государство, в котором высокое качество знаний. А знание дает учитель, поэтому мы очень благодарны нашему Президенту, что будет принят закон о статусе педагога. Президент обозначил четко: всем работникам дошкольного учреждения надо пересмотреть свою квалификацию, отношение к своему делу. Они воспитывают будущее», - сказал Ж.Тажин.







Председатель филиала НДПП «Ауыл» по Северо-Казахстанской области Иван Кендюх подчеркнул, что все вопросы, которые касаются благосостояния народа, зависят, прежде всего, от самих граждан республики.