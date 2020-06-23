Каждый день мы являемся свидетелями подвигов - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам онлайн-форума «Biz Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! Солидарность, стойкость, сочувствие - это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. Мы вместе! Это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими Вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности в первую очередь обращены к вам», - заявил Касым-Жомарт Токаев, открывая работу онлайн-форума.

«Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи - самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам», - обратился Глава государства.

Цель онлайн-форума «Biz Birgemiz» – поощрение граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией.