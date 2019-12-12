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Каждый чиновник должен помнить, что работает для народа – Касым-Жомарт Токаев

12 Декабря 2019 16:28
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Каждый чиновник должен помнить, что работает для народа – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый чиновник должен помнить, что работает для народа, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы постепенно повышаем зарплату работников бюджетной сферы. Это касается педагогического сообщества, врачей и специалистов сферы культуры. Например, со следующего года зарплата учителей увеличится на 25%, а всего за 4 года их зарплата вырастет вдвое. Государство всегда будет заботиться о многодетных семьях, лицах с ограниченными возможностями. Мы никогда не забываем, что наше государство социальное», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что оказывать поддержку ближнему, протягивать руку помощи – это врожденное качество нашего народа. Это находится в национальном коде.

«Каждый чиновник должен помнить, что он является частицей народа, работает для народа и среди народа. «Слышащее государство» – это значит, что не должно быть худших проявлений бюрократии, а также на базе цифровизации нужно сделать все процедуры открытыми и привлечь в систему государственной власти новую волну управленцев», – отметил Президент.

К. Токаев также напомнил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, и формируется Президентский молодежный кадровый резерв. Молодые специалисты будут направляться на ответственные участки государственного управления.

Как сообщалось ранее, в канун Дня независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Другие государственные органы, Общество, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Мейрамбек Байгарин

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