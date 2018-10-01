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Каждый четвертый житель Евросоюза оказался на грани бедности

17 Октября 2018 00:41 99
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском союзе около четверти населения или 112,9 млн человек находятся на грани бедности, либо социальной изоляции. Такие данные во вторник распространила статистическая служба ЕС «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В 2017 году в трех странах ЕС порядка трети населения находилось на грани бедности: в Болгарии (38,9%), Румынии (35,7%) и Греции (34,8%). Напротив, меньше всего тех, кому угрожает бедность, проживали в Чехии (12,2%), Финляндии (15,7%), Словакии (16,3%) и Нидерландах (17%).

Между тем, за период 2008-2017 гг. в десяти странах ЕС наблюдалось увеличение доли людей, которые находятся на грани бедности или социальной изоляции.

Стремительней всех люди нищали в Греции (с 28,1% в 2008 году до 34,8% в 2017 г.), Италии (с 25,5% до 28,9%), Испании (с 23,8% до 26,6%), Нидерландах (с 14,9% до 17%), Кипре (с 23,3% до 25,2%) и Эстонии (с 21,8% до 23,4%).

Напротив, наибольшее снижение такой категории людей наблюдалось в Польше (с 30,5% до 19,5%), Румынии (с 44,2% до 35,7%), Латвии (с 34,2% до 28,2%) и Болгарии (с 44,8% до 38,9%).

 

 

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Ключевые слова: Бельгия, Евросоюз, общество,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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