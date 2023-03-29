Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализовать национальные проекты качественно и в срок поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальные проекты должны быть реализованы качественно и в срок, - заявил Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Парламента VIII созыва. Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом. Здесь особенно важен парламентский контроль. Граждане, отдавшие за вас свои голоса, возлагают на вас большие надежды. Депутаты должны внести важный вклад в укрепление партнерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции «Слышащего государства». В первую очередь это касается партии AMANAT, победившей на выборах. Надеюсь, огромный опыт и широкая поддержка в обществе позволят ей стать одной из главных движущих сил намеченных преобразований», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

В Астане проходит первая сессия Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.