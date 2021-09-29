Каждый 12 житель Казахстана страдает артериальной гипертонией - профессор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными заболеваниями в мире, а в Казахстане каждый 12 житель страдает от артериальной гипертонии. Об этом сообщила председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сердечно-сосудистое заболевание является самым распространенным заболеванием в мире. По данным ВОЗ ежегодно человечество теряет 20 млн жизней во всем мире, это численность приблизительно в таких крупных мегаполисах, как Пекин, Шанхай, Токио, Дели. Ситуация в Казахстане по болезням системы кровообращения также не простая. Каждый 33 житель нашей страны имеет симптомы болезней системы кровообращения, каждый 12 - страдает от артериальной гипертонии. Из 19 млн населения более 1,5 млн состоят на диспансерном учете по артериальной гипертонии», - отметила врач в ходе брифинга в РСК.

Она добавила, что на сегодня артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца составляют 60% всех заболеваний сердца.

«Чем вызвана подобная распространенность заболевания сердца у людей? Существует несколько ключевых факторов. Прежде всего, это изменившийся образ жизни. Век высоких скоростей, мы много передвигаемся, но при этом мало движемся. Наше движение происходит в состоянии физического покоя. Это малоподвижность - гиподинамия. Она приводит к тому, что мышцы теряют прежнюю упругость, эластичность, силу, в том числе и мышцы сердца и сосуда. Гиподинамия приводит также к излишней массе тела. Порядка от 30 до 40% населения мира страдает от ожирения. Это очень тревожные факторы. Другой не менее ключевой фактор - изменение в рационе питания. На смену полезной домашней пище пришли продукты готового и быстрого приготовления: фастфуды, мучные и мороженые продукты с высоким содержанием жиров, консервантов. Это, безусловно, приводит к развитию таких изменений в организме, нарушению обмена веществ, как развитие атеросклеротических бляшек, закупорка сосудов с возможностью развития последующих инфарктов и инсультов», - сказала спикер.

По ее словам, за последние 5-10 лет употребление газированных напитков с высоким содержанием сахара, увеличилось в мире в десятки раз. Это на фоне низкого употребления овощей и фруктов и высокого потребления солей.

«Интересно отметить, что Казахстан входит в тройку лидеров по употреблению соли в мире. Это тоже тревожный признак. Если совсем недавно человечество употребляло более 100 видов растений в пищу, то сегодня это 10-15 видов, и то, которые мы используем не регулярно», - заявила Роза Куанышбекова.

Роза Куанышбекова также подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания часто также встречаются у детей.

«Сегодня сердечно-сосудистые заболевания это не прерогатива только людей старших возрастных групп, сегодня болезнями системы кровообращения страдают и молодые люди, подростки и даже дети. 30% детей в нашей стране имеют избыточную массу тела, более 50% не выполняют физическую соответствующую своему возрасту нагрузку, спортом занимается лишь 20-25%. Это означает, что профилактикой заболевания сердца нужно заниматься с детства», - заключила спикер.