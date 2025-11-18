РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:56, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Каждому пассажиру Emirates во время полета будет доступен интернет Starlink

    Начиная с этого месяца, авиакомпания Emirates установит систему Starlink от SpaceX на всех своих самолетах, оснастив пассажиров сверхскоростным бесплатным Wi-Fi на борту во всех салонах. Теперь пассажиры смогут транслировать контент, играть, совершать звонки, работать и пользоваться социальными сетями во время полета — как через экраны кресел, так и через личные устройства одновременно, передает агентство Kazinform со ссылкой на MSN

    Интернет Starlink станет доступен каждому пассажиру Emirates во время полета
    Фото: Emirates

    Крупнейшая в мире международная авиакомпания, предлагающая ряд премиальных предложений, инвестирует 5 миллиардов долларов в модернизацию своих самолетов Boeing и Airbus, на которых она установит связь Starlink.

    С 23 ноября авиакомпания начнет предоставление услуг Starlink с коммерческого рейса Boeing 777, а затем завершит полную программу к середине 2027 года на всех своих 232 широкофюзеляжных самолетах Boeing и Airbus.

    Emirates будет оснащать около 14 самолетов в месяц системой Starlink, а в феврале 2026 года представит «первый в мире самолет A380, оснащенный глобальной спутниковой интернет-системой.

    — Бесплатный, сверхбыстрый сервис обеспечивает качество интернета, как на земле, на крейсерской высоте, — говорится в сообщении авиакомпании.

    Президент Emirates Тим Кларк заявил, что партнерство со Starlink — это «еще один решающий момент» на пути к поддержке клиентов.

    — Мы представляем самый быстрый в мире Wi-Fi, выводя на новый уровень возможности связи для пассажиров во время полета, включая бесперебойную работу, общение с близкими в режиме реального времени и бесперебойное подключение к цифровой жизни, — заявил он. 

    Сервис Starlink появляется у Emirates на фоне крупных инвестиций авиакомпании в бортовые продукты, дополняя фирменные предложения, такие как лаунж A380 и душ в первом классе.

    Starlink уже доступен в некоторых частях Ближнего Востока, включая Катар, Оман, Бахрейн и Иорданию. В сентябре сеть также получила лицензию в Ливане и готовится к запуску там.

    Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, внедрившей Starlink на своих бортах, когда в октябре 2024 года запустила сервис на самолетах Boeing 777 и начала оснащать им свои Airbus A350.

    Ранее мы писали, что в поезде «Астана – Аркалык» запустили спутниковый интернет от Starlink. 

    Теги:
    Интернет Илона Маска Илон Маск ОАЭ Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
