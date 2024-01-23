Каждому казахстанцу положено от 100 тысяч тенге – фейк

«Возврат ранее оплаченных средств для всех граждан Казахстана!» — такая фальшивая реклама вновь появилась в соцсетях. Мошенники обещают казахстанцам компенсацию от 100 тысяч тенге. Это ложь, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

На этот раз фейковая информация размещена на странице в Facebook от имени Министерства финансов. Фальшивая страница создана недавно – 15 января 2024 года. Под мошеннической рекламой размещены хвалебные комментарии, которые не соответствуют действительности. Все страницы созданы в апреле 2023 года для единственной цели – обмануть доверчивых пользователей. Видно, что соцсети никто не ведет, потому что нет никаких обновлений, не меняются и фотографии.

Чтобы узнать подробности о выплате, мошенники предлагают казахстанцам пройти на посторонний веб-ресурс и проверить себя в общем списке с помощью ИИН. Так как сайт фальшивый, не стоит оставлять личную информацию о себе. Этим могут воспользоваться преступники, чтобы завладеть вашими деньгами.

Ни на официальном сайте, ни в социальных сетях Министерства финансов Республики Казахстан нет информации о выплатах от 100 тысяч тенге. Также никаких сообщений о компенсации от государства каждому казахстанцу не появлялось и в официальных СМИ.