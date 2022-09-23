Каждому кандидату в Президенты планируется выделить на агитацию по 10 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждому кандидату в Президенты Казахстана в равной степени выделят средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности. По предварительным расчетам, эта сумма составит 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть предварительные расчеты. Согласно всем расценкам, на средства массовой информации (кандидаты выступают по телевидению, на радио, размещаются в печатных СМИ), аренду помещений, аренду транспорта, ориентировочно это 10 млн тенге каждому кандидату. Мы еще не получили решение Правительства и решение Центральной избирательной комиссии по этому вопросу. Это планируемые расходы», - прокомментировала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.