Каждого депутата Курултая закрепят за определенным регионом Казахстана

За каждым депутатом Курултая закрепят определенный регион, куда он будет выезжать как минимум дважды за сессию для встреч с жителями. Об этом на брифинге сообщил депутат Константин Петров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В самом регламенте Курултае прописано в 8 статье, что как минимум два выезда в регионы должны быть в течение сессии. То есть период с начала сентября по конец июня, как минимум два раза каждый депутат будет выезжать в регионы, — сказал Константин Петров.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Вместе с тем, партии распределят своих депутатов по регионам. Информация о закреплении будет доступна населению.

— Люди будут знать, за каким регионом какие депутаты будут закреплены, — отметил Петров.

По его словам, выезды депутатов будут публичными.

— Естественно, мы будем встречаться в разной форме. Это будет и личный прием, и встреча с трудовыми коллективами. Здесь ограничений нет, — добавил депутат.

Ранее депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.