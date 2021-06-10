Каждое дерево в Алматы получит паспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается база данных зеленых насаждений. Об этом в прямом эфире на ТК «Алматы» рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, с целью сохранения статуса зеленого города ведется работа по созданию паспортов каждого дерева.

«Это позволит эффективно управлять городским зеленым фондом. Для этого внедряется система электронного учета насаждений, ведется инвентаризация и паспортизация более 2,3 млн деревьев. Система позволит вести мониторинг участков для посадок, в том числе компенсационных», - сказал аким.

Б. Сагинтаев заявил, что с развитием цифровизации в Алматы будут накапливаться массивы данных из различных информационных систем, которыми необходимо управлять на пользу города. В этой связи создается единое хранилище данных, которое позволит решить три большие задачи:

- создать цифровую основу данных для принятия управленческих при решении стоящих задач;

- сделать удобнее и быстрее работу по обмену информацией между различными управлениями города;

- предоставление данных внешним пользователям через IT-песочницу – защищенную среду, в которой пользователи смогут создавать новые проекты на основе данных.