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    22:00, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Каждое дерево в Алматы получит паспорт

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается база данных зеленых насаждений. Об этом в прямом эфире на ТК «Алматы» рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, с целью сохранения статуса зеленого города ведется работа по созданию паспортов каждого дерева.

    «Это позволит эффективно управлять городским зеленым фондом. Для этого внедряется система электронного учета насаждений, ведется инвентаризация и паспортизация более 2,3 млн деревьев. Система позволит вести мониторинг участков для посадок, в том числе компенсационных», - сказал аким.

    Б. Сагинтаев заявил, что с развитием цифровизации в Алматы будут накапливаться массивы данных из различных информационных систем, которыми необходимо управлять на пользу города. В этой связи создается единое хранилище данных, которое позволит решить три большие задачи:

    - создать цифровую основу данных для принятия управленческих при решении стоящих задач;

    - сделать удобнее и быстрее работу по обмену информацией между различными управлениями города;

    - предоставление данных внешним пользователям через IT-песочницу – защищенную среду, в которой пользователи смогут создавать новые проекты на основе данных.


    Теги:
    Экология Акимат Общество Алматы
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