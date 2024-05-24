Каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана. Об этом заявил Посол РК в Азербайджане Алим Байель на встрече с мэром города Баку Эльдаром Азизовым, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

— Сегодня Баку представляет особую важность в развитии двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. Мы наблюдаем растущий интерес казахстанцев к азербайджанскому мегаполису, — подчеркнул Алим Байель.

По данным Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, казахстанцы занимают пятое место среди иностранцев, посетивших Азербайджан в январе–апреле 2024 года.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

— В целом каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана, — проинформировал дипломат.

Посол также поздравил Баку с предстоящим проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата — COP29.

— Казахстан примет в мероприятии самое активное участие и готов оказать Азербайджану всестороннюю поддержку в успешной организации саммита, — сказал глава казахстанской миссии.

В свою очередь, Эльдар Азизов обратил внимание на особые взаимоотношения между братским Азербайджаном и Казахстаном, а также роль Президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева в достижении нынешнего высокого уровня сотрудничества.

— Азербайджанский бизнес активно работает в Казахстане. Хотел бы пригласить представителей казахского бизнеса к работе в Баку. Мэрия готова создать благоприятные условия для казахстанских предпринимателей в различных сферах, в том числе в строительном секторе, — подчеркнул глава исполнительной власти Баку.

Обсуждая конкретные меры по развитию двустороннего сотрудничества, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию побратимских связей между Баку и Астаной.