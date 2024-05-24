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    10:05, 24 Май 2024 | GMT +6

    Каждый второй турист из ЦА в Азербайджане — казахстанец

    Каждый второй турист в Азербайджане приехал из Казахстана
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

    Каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана. Об этом заявил Посол РК в Азербайджане Алим Байель на встрече с мэром города Баку Эльдаром Азизовым, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

    — Сегодня Баку представляет особую важность в развитии двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. Мы наблюдаем растущий интерес казахстанцев к азербайджанскому мегаполису, — подчеркнул Алим Байель.

    По данным Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, казахстанцы занимают пятое место среди иностранцев, посетивших Азербайджан в январе–апреле 2024 года.

    Каждый второй турист в Азербайджане приехал из Казахстана
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

    — В целом каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана, — проинформировал дипломат.

    Посол также поздравил Баку с предстоящим проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата — COP29.

    — Казахстан примет в мероприятии самое активное участие и готов оказать Азербайджану всестороннюю поддержку в успешной организации саммита, — сказал глава казахстанской миссии.

    В свою очередь, Эльдар Азизов обратил внимание на особые взаимоотношения между братским Азербайджаном и Казахстаном, а также роль Президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева в достижении нынешнего высокого уровня сотрудничества.

    — Азербайджанский бизнес активно работает в Казахстане. Хотел бы пригласить представителей казахского бизнеса к работе в Баку. Мэрия готова создать благоприятные условия для казахстанских предпринимателей в различных сферах, в том числе в строительном секторе, — подчеркнул глава исполнительной власти Баку.

    Обсуждая конкретные меры по развитию двустороннего сотрудничества, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию побратимских связей между Баку и Астаной.

    Каждый второй турист в Азербайджане приехал из Казахстана
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform
    Теги:
    Туризм Казахстан Бизнес Сотрудничество Посольство РК Азербайджан Международные отношения Центральная Азия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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