Каждый второй ролик в детском TikTok создан ИИ — исследование

Большинство видео, которые TikTok показывает новым пользователям и детям — это низкокачественный контент, сгенерированный искусственным интеллектом. К такому выводу пришли исследователи платформы для создания видео Kapwing, передает агентство Kazinform.

Выяснилось, что 59% роликов в первых 500 публикациях ленты в «Рекомендациях» на новом аккаунте TikTok относятся к категории так называемого «ИИ-мусора». Это почти втрое больше, чем аналогичный показатель YouTube Shorts, где он составил 21%.

Исследование также показало, что ИИ-контент особенно распространен в видео, ориентированных на детей. Проанализировав 2000 роликов в детской категории TikTok, исследователи выявили 57,4% видео, который классифицировали как «ИИ-мусор». Один из наиболее показательных примеров — хештег #cartoonkids, где 97 из 100 просмотренных видео оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

Всего Kapwing изучил более 10 700 видео TikTok в 20 популярных категориях. Помимо детских рекомендаций, наибольшая концентрация ИИ-роликов зафиксирована в категориях «Наука и образование» (35%), «Здоровье» (33,8%) и «История» (33,5%). В то же время в таких трех категориях, как фитнес, музыка и мода, по-прежнему большинство роликов созданы людьми.

Стоит отметить, что анализ контента провели уже после принятых платформой мер по решению проблемы растущего ИИ-контента. В 2025 году TikTok запустил инструменты, используя которые люди могут сократить число ИИ-материалов в своей ленте. Среди других мер были инициативы по повышению ИИ-грамотности и безопасности в сети.

Эксперты, на которых ссылаются авторы доклада, предупредили, что большой объем недостоверных образовательных видео, созданных ИИ, может негативно сказаться на обучении и развитии особенно у юных зрителей.

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Ранее в Мажилисе выступили с предложением усилить контроль за вредным для детей контентом в TikTok и YouTube, а также разработать государственную стратегию развития качественного цифрового контента на казахском языке.