Каждый второй автомобиль в Казахстане приобретается в кредит

Ключевые тенденции



— На рынке автокредитования в первом квартале 2025 года продолжился уверенный рост на фоне значительного увеличения количества заявок (за 3М25 — 1,4 млн), что отражает устойчивый потребительский интерес к приобретению автомобиля в кредит и возможность его использования в коммерческих целях.

На этом фоне автокредитование продолжает усиливать свою роль в структуре розничного кредитования: его доля в новых выдачах выросла до 12,7% (с 10,2% годом ранее), и оно становится ключевым драйвером прироста розничного портфеля в этом году на фоне снижения активности в сегменте беззалоговых потребительских займов и освобождения от учета КДН.

Тем не менее, в условиях жёсткой денежно-кредитной политики и более консервативного подхода к управлению рисками со стороны БВУ доля одобренных заявок снизилась (с 18,5% до 15,7%), существенно уступая среднему уровню по розничному кредитованию. Это позволило сдержать чрезмерный рост портфеля автокредитов и сохранить его качество — уровень просрочки остался на относительно низком уровне (3,2%), несмотря на запрет на продажу проблемных долгов коллекторам, — отметили в Аналитическом центре.