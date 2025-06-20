Каждый второй автомобиль в Казахстане приобретается в кредит
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор казахстанского рынка автокредитования за первый квартал 2025 года. Об этом передает агентство Kazinform.
Ключевые тенденции
- На рынке автокредитования наблюдается активный рост на фоне маркетинговых мероприятий автосалонов, предложения ряда акционных продуктов, цифровизации процедур получения займа, освобождения от расчета КДН.
- За январь–март текущего года было выдано 213 тысяч автокредитов на сумму ₸483 млрд. Это на 36% больше аналогичного показателя за 2024 год в количестве (156 тыс.) и на 22% по объёму (₸395 млрд).
- Благодаря более ускоренному росту автокредитования (выдача новых займов населению за 3М25 выросла на 9%) его доля в выдаче розничных кредитов увеличилась до 12,7% с показателя в 10,2% годом ранее.
- Средний размер автокредита в первом квартале т. г. вырос незначительно — до ₸6,4 млн (+2%) на фоне умеренного роста автомобильных цен в стране (+4%).
- При этом структура распределения заёмщиков по суммам займов сместилась в сторону средних значений (см. ниже). На займы в диапазоне 3–10 млн тенге теперь приходятся 75,2% всех заёмщиков против показателя в 66,4% годом ранее. Это отражает как умеренный рост цен на авто в стране, так и перераспределение спроса в сторону доступных по цене моделей, особенно в условиях усиленной конкуренции между автодилерами.
- На фоне усиленной конкуренции и расширения предложения акционных продуктов ценовые условия продолжили улучшаться: средневзвешенная ставка опустилась до 14,8%, заметно ниже уровня базовой ставки (см. ниже) и показателя в целом по займам населению.
- Доля одобрений по заявкам на автокредиты снизилась с 18,5% до 15,7%, сохраняясь существенно ниже среднего уровня по розничному кредитованию (26,6%). Это отражает более консервативный подход к одобрению займов на фоне жёсткой денежно-кредитной политики, обсуждаемого повышения налогов на доходы от розничного бизнеса, снижения количества платежеспособных заемщиков.
- Качество портфеля по рынку сохраняется относительно стабильным (просрочка 3,2%), лучше общего уровня по розничному кредитованию. Это обусловлено более строгими критериями отбора заёмщиков, наличием залогов в форме машин и возможности их использования для увеличения доходов (н-р, в сфере такси, курьерских и логистических услуг).
- При этом доля ежемесячных платежей по автокредитам в доходах населения снизилась (с 27,7 до 24,2%) благодаря более ускоренному росту заработных плат относительно среднего размера платежа.
- Ввиду повышенного спроса на автокредиты и сезонному снижению количества зарегистрированных авто в стране доля кредитных сделок от всех регистраций в первом квартале достигла 52,7% против 42,6% ранее.
- Объём производства автомобилей в стране, характеризующийся низким переделом, за 3М25 традиционно замедлился до 32,3 тыс. единиц (54,3 тыс. за 4Q24). Поэтому доля произведённых авто от общего количества зарегистрированных опустилась до 8% с 10% ранее.
- Во 2 квартале 2025 года прогнозируется незначительное увеличение уже высокого текущего спроса на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок вознаграждения.
— На рынке автокредитования в первом квартале 2025 года продолжился уверенный рост на фоне значительного увеличения количества заявок (за 3М25 — 1,4 млн), что отражает устойчивый потребительский интерес к приобретению автомобиля в кредит и возможность его использования в коммерческих целях.
На этом фоне автокредитование продолжает усиливать свою роль в структуре розничного кредитования: его доля в новых выдачах выросла до 12,7% (с 10,2% годом ранее), и оно становится ключевым драйвером прироста розничного портфеля в этом году на фоне снижения активности в сегменте беззалоговых потребительских займов и освобождения от учета КДН.
Тем не менее, в условиях жёсткой денежно-кредитной политики и более консервативного подхода к управлению рисками со стороны БВУ доля одобренных заявок снизилась (с 18,5% до 15,7%), существенно уступая среднему уровню по розничному кредитованию. Это позволило сдержать чрезмерный рост портфеля автокредитов и сохранить его качество — уровень просрочки остался на относительно низком уровне (3,2%), несмотря на запрет на продажу проблемных долгов коллекторам, — отметили в Аналитическом центре.
«Портрет заёмщика» на рынке автокредитования изменился: выросла доля клиентов, оформляющих займы в диапазоне от 3 до 10 млн тенге. Это связано не только с умеренным ростом цен на автомобили, но и с перераспределением спроса в сторону более доступных моделей. Дополнительным фактором стал рост популярности партнёрских программ с автодилерами, предлагающими более выгодные и лояльные условия кредитования в массовом сегменте, что сделало приобретение автомобиля доступным для более широкой аудитории.
— Во 2-м квартале ожидается дальнейшее повышение высокого спроса на автокредиты на фоне ожиданий улучшения условий по ставкам и расширения продуктовой линейки. При этом жёсткий скоринг и отбор заёмщиков продолжит играть сдерживающую роль, удерживая рост в приемлемых рамках. Учитывая замедление активности в других сегментах, автокредитование, вероятно, сохранит ключевую роль в обеспечении прироста розничного кредитования, особенно при поддержке рыночных программ с автодилерами, усиливающейся конкуренции за заёмщика и послаблений в учёте КДН, — говорится в обзоре.