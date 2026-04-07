    09:37, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Каждый третий спортобъект в Казахстане строят в селах

    В 2025 году в стране ввели в эксплуатацию 147 спортивных объектов. Каждый третий из них расположен в сельской местности, передает агентство Kazinform.

    спорткомплекс в селе в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    По данным Министерства туризма и спорта, сегодня обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 59,6% на тысячу человек. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы, к 2029 году этот показатель планируют довести до 65%.

    Ежегодно в регионах строят новые объекты и обновляют действующие. В 2025 году были введены физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые футбольные манежи, бассейны, залы борьбы, бокса и гимнастики, а также уличные площадки и воркаут-зоны.

    При этом акцент все чаще делают на сельские территории. Так, в 2024 году из 90 новых объектов 61 появился в селах и 29 — в городах. В 2025 году из 147 объектов уже 107 расположены в сельской местности, и 40 — в городской.

    Каждый третий спортобъект в Казахстане строят в селах
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Среди крупных проектов прошлого года — спортивный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров в Зерендинском районе Акмолинской области, многофункциональный спорткомплекс в Баянаульском районе Павлодарской области и новый стадион международного уровня в Кызылорде.

    В 2026 году планируется ввести еще 121 спортивный объект. Финансирование ведется за счет республиканского и местных бюджетов, а также механизмов государственно-частного партнерства и внебюджетных средств.

    Кроме того, в рамках дорожной карты на 2026–2028 годы за счет внебюджетных источников намерены реализовать 86 крупных проектов.

    В текущем году в Казахстане введут в эксплуатацию 121 новый спортивный объект.

    Дамира Кеңесбай
