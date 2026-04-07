Каждый третий спортобъект в Казахстане строят в селах

По данным Министерства туризма и спорта, сегодня обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 59,6% на тысячу человек. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы, к 2029 году этот показатель планируют довести до 65%.

Ежегодно в регионах строят новые объекты и обновляют действующие. В 2025 году были введены физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые футбольные манежи, бассейны, залы борьбы, бокса и гимнастики, а также уличные площадки и воркаут-зоны.

При этом акцент все чаще делают на сельские территории. Так, в 2024 году из 90 новых объектов 61 появился в селах и 29 — в городах. В 2025 году из 147 объектов уже 107 расположены в сельской местности, и 40 — в городской.

Среди крупных проектов прошлого года — спортивный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров в Зерендинском районе Акмолинской области, многофункциональный спорткомплекс в Баянаульском районе Павлодарской области и новый стадион международного уровня в Кызылорде.

В 2026 году планируется ввести еще 121 спортивный объект. Финансирование ведется за счет республиканского и местных бюджетов, а также механизмов государственно-частного партнерства и внебюджетных средств.

Кроме того, в рамках дорожной карты на 2026–2028 годы за счет внебюджетных источников намерены реализовать 86 крупных проектов.

