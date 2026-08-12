Каждый третий школьный автобус изношен в Атырауской области

Школы Атырауской области нуждаются в 28 дополнительных автобусах для перевозки учащихся. Нехватка транспорта в основном наблюдается в районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно информации областного управления образования, в Курмангазинском, Жылыойском, Индерском, Исатайском и Макатском районах ощущается нехватка школьных автобусов.

Всего в регионе насчитывается 123 школьных автобуса. Из них 43 автобуса изношены, еще три были списаны.

— Ведется работа по решению этого вопроса. В текущем году планируется приобрести шесть автобусов за счет спонсорских средств. Кроме того, запрашивается финансирование на приобретение новых автобусов за счет бюджетных средств. Если этот вопрос будет положительно решен на заседании маслихата, планируется полностью закрыть потребность в школьных автобусах, — сообщили в областном управлении образования.

Отмечается, что также в настоящее время для перевозки учащихся требуются четыре водителя.

Напомним, ранее мы писали, что в Атырау было принято решение перевести около 300 учащихся школы, в которой сгорела крыша, в другое здание.