Каждый раз после дождя улица в Уральске оказывается затопленной

В социальных сетях опубликовано видео, в котором сообщается, что улица имени Ф. Онгарсыновой в микрорайоне «Жулдыз» города Уральска после каждого дождя оказывается затопленной, а строительство дороги здесь до сих пор не ведется, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил один из жителей города, 2 года назад дома на этой улице были предоставлены людям, чьи жилища на территории дачных массивов пострадали от наводнения.

По его словам, участок улицы имени Ф. Онгарсыновой от дома № 110 до дома № 128 буквально утопает в грязи.

— Кто поймет нашу боль? Мы переехали сюда, думая, что избавились от грязи на дачах, а оказались в такой ситуации. Мы итак бежали от воды. Как только идет дождь, нас снова затапливает. Наши дети не могут ходить в школу и детский сад. Личный транспорт не может проехать. Нам обещали, что дорога будет построена, но обещание до сих пор не выполнено, — говорит житель.

В связи с этим корреспондент Kazinform направил официальный запрос в акимат города Уральска.

Как сообщили в акимате, в настоящее время в микрорайоне «Жулдыз» поэтапно реализуется проект реконструкции внутриквартальных автомобильных дорог.

На сегодняшний день на части дорог уже уложено асфальтобетонное покрытие, на отдельных участках выполнена отсыпка щебнем. На остальных участках строительные работы будут продолжены в соответствии с проектом.

— В целях обеспечения комфортного передвижения жителей в текущем году в качестве временной меры на грунтовых улицах микрорайона «Жулдыз» будет уложен фрезерованный асфальтовый материал, который будет получен в ходе среднего ремонта автомобильной дороги Уральск — Желаево. Это решение позволит улучшить эксплуатационное состояние дорог, сократить количество пыли и создать более благоприятные условия для движения транспорта, — говорится в официальном ответе.

В еще одной видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, жители района «Старый аэропорт» сообщили, что на пересечении улиц К. Малина и И. Коняхина, расположенном на улице Воинов-интернационалистов, летом после каждого дождя, а весной во время таяния снега постоянно скапливается вода.

По словам одного из жителей, на этом участке улицы асфальтовое покрытие уложено с уклоном, вследствие чего здесь постоянно возникает такая коммунальная проблема. После обращений жителей направляется ассенизаторская машина, которая регулярно откачивает воду, однако это не решает проблему.

Согласно информации акимата города Уральска, в настоящее время финансирование на проведение ремонтных работ на данном участке автомобильной дороги не предусмотрено. В дальнейшем в случае экономии бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт автомобильных дорог, будет рассмотрена возможность выполнения необходимых работ на этом участке.

В этом году в Западно-Казахстанской области и весна, и лето выдались дождливыми.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Уральске жители жалуются на то, что канализационные стоки затапливают подвальные помещения жилых домов.