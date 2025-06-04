Каждый из нас вносит свою лепту в поступательный прогресс Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

– Основной закон содержит главные принципы, на которых зиждется наше общество. Следуя духу Конституции, мы утверждаем верховенство Закона и Порядка и шаг за шагом претворяем в жизнь масштабные преобразования. Каждый из нас вносит свою лепту в поступательный прогресс Казахстана. Нас объединяют бирюзовый паспорт, общие устремления и непоколебимая вера в созидательную силу реформ. Казахская пословица гласит: «Туы бірдің – түбі бір, жолы бірдің – жүгі бір» («У сплоченных одним знаменем – единый дух, у идущих одной дорогой – единая судьба»). Под небесно-голубым флагом нашей страны в мире и согласии живут представители разных этносов. У нас один путь, одна цель – строительство Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана. Лишь сохраняя и укрепляя наше единство, мы сможем добиться новых свершений, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент обратился к выпускникам военных учебных заведений, которым каждый год в День государственных символов вручают офицерские погоны.

– Доброй традицией стало вручение офицерских погонов лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов. В такие моменты каждый гражданин глубже осознает, что служение родной стране – это его сыновний долг, что он является потомком отважных батыров, доблестно защищавших нашу Родину. Военнослужащие, стоящие на страже рубежей государства, достойно продолжают славные традиции храбрых предков. Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны. Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Мира и благополучия нашей Родине! – пожелал Глава государства.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, обладатели званий «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.