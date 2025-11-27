Каждый 28-й казахстанец страдает депрессией — лечение прошли лишь 1,5 тысячи человек

Заместитель директора Центра психического здоровья Астаны и главный внештатный психиатр управления общественного здравоохранения столицы Елена Полиенко сообщила, что регистрируются только те пациенты, которые доходят до стационара. А это, как уточнили в Минздраве, 1,5 тысячи человек за 10 месяцев этого года. Все они взяты на учет.

Елена Полиенко пояснила, что депрессивные расстройства не всегда проходят тяжело, специалисты фиксируют и невротические, и соматоформенные формы.

— Уровень заболеваемости растет во всем мире, и Казахстан — не исключение, — отметила психиатр.

Депрессии встречаются в любых возрастах, но чаще у подростков. Более 80% пациентов, обращающихся в поликлиники, имеют психоэмоциональные проблемы, которые могут перейти в депрессивные состояния. Высокий риск заболевания у гиперответственных людей, склонных к постоянной тревожности.

Для диагностики доступны стандартизированные тесты, в том числе госпитальная шкала тревоги и депрессии и шкала Бэка.

— При клинической депрессии назначаются антидепрессанты, и их эффект наступает не сразу. При отсутствии улучшения применяются другие препараты, сочетания лекарств, психотерапия и психокоррекция, — подчеркнула она

Полиенко напомнила, что участковые психиатры работают в поликлиниках, а кабинеты психического здоровья открыты во всех городских и областных медицинских организациях. Для подростков продолжает функционировать сеть молодежных центров здоровья.

Краткосрочный больничный по депрессии может открыть врач общей практики на основании жалоб пациента, после чего направляет к психиатру для подтверждения диагноза.

— Это не новая практика, но желания пациента для выдачи листа нетрудоспособности не достаточно. Он выдается только по данным осмотра и объективной картине, — прокомментировала официальный представитель Минздрава Асель Кидиралиева.

Ранее сообщалось, как можно бороться с депрессией.