Каждая капля уже на счету: сколько воды необходимо одному человеку

Эксперт по экополитике и устойчивому развитию Булат Есекин отметил, что обеспечение водой Казахстана осуществляется по крупным трансграничным рекам. По его словам, к вопросу безопасности в этой сфере стоит подходить системно и начинать следует с работы над собственной расточительностью.

— Есть расчёты недавние международных организаций. По их данным, потребление воды на человека — это не более 50 литров воды в сутки. Потребление энергии — не более 3-4 киловатт в сутки. Потребление пищи — не более 1500 калорий. Транспорт — не более 1500 км за год всеми видами транспорта. То есть, они посчитали, что этого достаточно человеку для того, чтобы он был здоровым, благополучным и счастливым, — говорит эколог Булат Есекин.

Эколог также отметил, что в новом Водном кодексе РК прописаны способы для улучшения ситуации по потреблению воды. В частности, определен так называемый экологический сток в водоемах, чтобы воду оставляли для нужд самой природы.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане разработали рекомендации по экономии воды в быту.