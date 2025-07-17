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    22:46, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Каждая капля уже на счету: сколько воды необходимо одному человеку

    За последние несколько лет в мире исчезли более тысячи ледников. Засуха не только на Африканском континенте, но уже и в странах Европы, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

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    Фото: pixabay

    Эксперт по экополитике и устойчивому развитию Булат Есекин отметил, что обеспечение водой Казахстана осуществляется по крупным трансграничным рекам. По его словам, к вопросу безопасности в этой сфере стоит подходить системно и начинать следует с работы над собственной расточительностью.

    — Есть расчёты недавние международных организаций. По их данным, потребление воды на человека  — это не более 50 литров воды в сутки. Потребление энергии — не более 3-4 киловатт в сутки. Потребление пищи — не более 1500 калорий. Транспорт — не более 1500 км за год всеми видами транспорта. То есть, они посчитали, что этого достаточно человеку для того, чтобы он был здоровым, благополучным и счастливым, — говорит эколог Булат Есекин.

    Эколог также отметил, что в новом Водном кодексе РК прописаны способы для улучшения ситуации по потреблению воды. В частности, определен так называемый экологический сток в водоемах, чтобы воду оставляли для нужд самой природы.

    Ранее мы писали о том, что в Казахстане разработали рекомендации по экономии воды в быту.

    Теги:
    Природа Вода Экология
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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