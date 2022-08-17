Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство
Казгидромет уточнил прогноз урожайности яровой пшеницы и подсолнечника
17 Августа 2022 16:19

Казгидромет уточнил прогноз урожайности яровой пшеницы и подсолнечника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей – выше среднего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайской области, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области - выше среднемноголетних значений.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются на официальном сайте РГП «Казгидромет» и в приложении для фермера «АgroData».


Новости по теме
Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу
Сельхозярмарку Туркестанской области в столице продлили по просьбе горожан
Сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области проходит в столице
Читайте также
Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу
Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана 31 августа
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана
Какая погода будет в Казахстане в последние дни лета
Погоду без осадков прогнозируют синоптики 29 августа в Казахстане
Сельхозярмарку Туркестанской области в столице продлили по просьбе горожан
Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой и обеспечение урожая
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив