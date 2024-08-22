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    16:43, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казгидромет открыл доступ к интерактивной карте гидрологического мониторинга

    Паводок Су тасқыны
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Интерактивная карта «Гидрологический мониторинг» предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана. Данные в раздел поступают с гидрологической сети РГП «Казгидромет», которая включает в себя 377 пунктов наблюдений, в том числе: 329 речных, 38 озерных и 10 морских постов и станций. Об этом передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в Казгидромете, при нажатии на любой гидрологический пост на карте появляется таблица с информацией:

    • название гидрологического поста,
    • опасный уровень воды в сантиметрах,
    • фактический уровень воды в сантиметрах,
    • температура воды.
    • фактический расход воды в кубических метрах в секунду (м³/с).

    Таблица с данными обновляется ежедневно в 12 часов местного времени.

    Помимо информации о мониторинге, карта включает в себя модули:

    • - «Предикторы паводков», который является важным инструментом, позволяющим оценить и спрогнозировать риск паводков. Модуль состоит из трех разделов, каждый из которых предоставляет необходимые цифры для анализа и прогноза паводков, а также значения этих параметров за прошедший год и их нормативные данные.
    • - «Гидрологические прогнозы», где на карте отображаются прогнозируемые объемы половодья для равнинных рек и ожидаемые средние расходы воды на вегетационный период для горных рек и их нормы.

    Для удобства пользователей интерактивная карта  будет дополнятся и изменяться.

    Рекомендации по использованию интерактивной карты

    Можно ли было предотвратить паводки в Казахстане, ответил ранее Канат Бозумбаев.

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, могли ли власти предотвратить паводки в Казахстане и рассказал о принимаемых мерах для того, чтобы избежать таких же последствий в будущем. К. Бозумбаев напомнил, что Казгидромет предупреждал о возможных паводках в различных регионах, но силу их никто не учел.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Вода Видео Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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