Казгидромет открыл доступ к интерактивной карте гидрологического мониторинга

Интерактивная карта «Гидрологический мониторинг» предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана. Данные в раздел поступают с гидрологической сети РГП «Казгидромет», которая включает в себя 377 пунктов наблюдений, в том числе: 329 речных, 38 озерных и 10 морских постов и станций. Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Казгидромете, при нажатии на любой гидрологический пост на карте появляется таблица с информацией:

название гидрологического поста,

опасный уровень воды в сантиметрах,

фактический уровень воды в сантиметрах,

температура воды.

фактический расход воды в кубических метрах в секунду (м³/с).

Таблица с данными обновляется ежедневно в 12 часов местного времени.

Помимо информации о мониторинге, карта включает в себя модули:

- «Предикторы паводков», который является важным инструментом, позволяющим оценить и спрогнозировать риск паводков. Модуль состоит из трех разделов, каждый из которых предоставляет необходимые цифры для анализа и прогноза паводков, а также значения этих параметров за прошедший год и их нормативные данные.

- «Гидрологические прогнозы», где на карте отображаются прогнозируемые объемы половодья для равнинных рек и ожидаемые средние расходы воды на вегетационный период для горных рек и их нормы.

Для удобства пользователей интерактивная карта будет дополнятся и изменяться.

Рекомендации по использованию интерактивной карты

Можно ли было предотвратить паводки в Казахстане, ответил ранее Канат Бозумбаев.

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, могли ли власти предотвратить паводки в Казахстане и рассказал о принимаемых мерах для того, чтобы избежать таких же последствий в будущем. К. Бозумбаев напомнил, что Казгидромет предупреждал о возможных паводках в различных регионах, но силу их никто не учел.