Можно ли было предотвратить паводки в Казахстане, ответил Канат Бозумбаев

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, могли ли власти предотвратить паводки в Казахстане и рассказал о принимаемых мерах для того, чтобы избежать таких же последствий в будущем, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Справедливости ради скажу, вы, наверное, все видите, какие наводнения в Китае происходят, в Европе, в Бразилии в этом году. Это стихия. Даже развитые страны все предусмотреть не могут, надо честно говорить, - сказал зампремьера.

Тем не менее, он отметил, что система прогнозирования паводков в стране очень слабо работала.

- Президент страны дал нам поручение, чтобы до конца года разработали систему прогнозирования и реагирования на такие стихийные бедствия, как паводки. Мы эту работу сейчас ведем. Министерства водных ресурсов, цифровизации, экологии и МЧС ведут эту работу. Я ежедекадно заслушиваю, как они продвигаются. Используется международный опыт, это немецкий и голландский. Соответствующие соглашения как с компаниями, так и с объединениями, которые уже исторически могут над этим работать, подписаны, - проинформировал Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, налажена связь с западными спутниковыми группировками для того, чтобы фиксировать различные природные явления.

- Мы эту работу активно проводим. Думаем, осенью ее презентуем, - заверил Бозумбаев.

Он рассказал, что благодаря уже налаженной практике в апреле-мае удалось за неделю спрогнозировать приток воды по реке Жайык.

- Не хочу хвастаться, но тем не менее, мы эту работу провели. И только на основании этих прогнозов мы сумели выстроить защиту по реке Жайык. Вдоль этой реки есть 87 населенных пунктов в ЗКО и ни один жилой дом не был подтоплен в этой области. Также есть 24 населенных пункта вдоль реки Жайык и города Атырау, тоже не был подтоплен ни один жилой дом. Это удалось благодаря той работе, которую мы наладили, - отметил Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что в таких случаях нужна реакция всей страны, поскольку речь идет о чрезвычайно сильных паводках.

- Даже если бы акимы знали, что бы они сделали? Наверное успели бы какие-то аулы дамбами обваловать. Но нужно понимать, что, например, в Кордай пришла степная вода и разлилась шириной в 30-40 километров, глубиной в полметра, где-то полтора метра. Какой аким там может решить? Это просто нереально. Можно было только эвакуировать чуть пораньше, скот вывести на возвышенность. Здесь всей страной нужно реагировать, потому что это очень сильные паводки. Вопрос только в прогнозировании и адекватной реакции. На тот момент акиматы такие прогнозы не могли ставить, - сказал зампремьера.

Тем не менее, Бозумбаев напомнил, что Казгидромет предупреждал о возможных паводках в различных регионах, но силу их никто не учел.