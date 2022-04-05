«Казфосфат» реализовал аммофос по монопольно высокой цене: проводится расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основании жалобы от сельхозпроизводителей и акимата Жамбылской области на повышение цен на аммофос Агентством по защите и развитию конкуренции проводится антимонопольное расследование в отношении ТОО «Казфосфат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Как заявили в ведомстве, анализ состояния конкуренции на рынке первичной реализации аммофоса показал, что ТОО «Казфосфат» занимает доминирующее положение.

«В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года, рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%.

Вместе с тем, изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерны изменению цены реализации товара.

В рамках расследования установлено, что ТОО «Казфосфат», злоупотребляя доминирующим положением, реализовывало аммофос по монопольно высокой цене, что, в свою очередь, влияет на цену конечной продукции, а также на покупательскую способность в целом», - говорится в сообщении АЗРК.

В настоящее время, на основании статьи 224 Предпринимательского кодекса, проект заключения по результатам расследования направлен ТОО «Казфосфат». Вопрос о юридической ответственности подлежит разрешению после подведения итогов расследования, добавили в АЗРК.





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