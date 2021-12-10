«Казцинк» повторял судьбу всей страны – генеральный директор Александр Хмелев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания «Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях Республики Казахстан. В феврале 2022 года компания отметит свое 25-летие. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» генеральный директор компании Александр Хмелев рассказал о достижениях «Казцинка» за годы Независимости.

«По большому счету, наверное, можно сказать, что «Казцинк» повторял судьбу всей страны. Все мы прекрасно помним, что конец 90-х годов – это было очень тяжелое время. Наша компания, хотя и не существовала такая, как сейчас, но все наши предприятия-учредители работали, положение было крайне трудным. Потом, по инициативе Правительства, было создано наше предприятие и дальше мы шли, что называется, нога в ногу. То есть, на первом этапе, естественно, вся наша задача была в том, чтобы восстановиться после этих тяжелых времен. Ну, а дальше, когда встали на ноги, появились вопросы по дальнейшему развитию компании. С 2000 года мы уже начали реализацию отдельных проектов. В 2000 году запустили Малеевский рудник, в 2003 году построили первый сернокислотный завод. Потом перешли к еще более глобальным проектам. 2010 год был удачным, мы запустили Васильковское месторождение и новую металлургию – строительство нового медного завода, реконструкция свинцового завода, строительство еще одного сернокислотного завода. В этом году уже отчитывались – это строительство Жайремской фабрики и, соответственно, горных подразделений. В принципе, шли по такому пути. Вначале просто восстанавливали, потом начали достаточно интенсивно развиваться. В чем я вижу большой плюс, в нашем случае это очень удачно сочетание интересов нашего стратегического акционера и инвестора – швейцарской компании «Гленкор», и государства. От нас не требовали незамедлительного результата. Инвестор пришел с длительной программой работы, то есть, не для того, чтобы все, что можно, взять, забрать – ну, а там уже, как получится», – сказал А.Хмелев.

По его словам, в течение долгих лет компания планомерно вкладывала все заработанные средства в развитие, модернизацию производства, постоянные реконструкции. За первые 15 лет работы, акционеры дивидендов, практически, не получали. Все средства уходили на развитие. Затем в состав учредителей вернулось государство. В настоящее время компания имеет возможность выполнять все свои программы и выплачивать дивиденды акционерам.

«Помимо этого, очень удачный, на мой взгляд, получился сплав. Акционеры не только не старались сразу вытащить какие-то средства, но мы всегда пытались проводить такую достаточно открытую политику – каждый раз объяснять Правительству все наши значимые шаги, движения, которые мы собирались делать. И всегда получали поддержку от государства, в том или ином виде. С одной стороны, это поддержка местных властей, по всем вопросам, которые возникали при последнем строительстве, в период пандемии, а вопросов было более, чем достаточно. Естественно, здесь поддержка и государства, и акимата. И финансовые институты государства, например, с Банком развития Казахстана у нас хорошие, налаженные отношения. Поэтому, такой вот симбиоз, когда интересы предприятия и государства совпадают и, в принципе, основные движения идут в унисон.

Это то, что касается производственной сферы, а по всем остальным мы, как любое крупное горно-металлургическое предприятие Казахстана – понятно, что это работа в моногородах, в поселках. Мы ведем планомерную работу со всеми акиматами по поддержанию этих моногородов», – сообщил гендиректор «Казцинка».

А. Хмелев подчеркнул, что компания старается разделять с государством решение всех проблем моногородов. «Казцинк», в соответствии с ежегодно заключаемыми меморандумами с акиматами регионов, оказывает помощь в приобретении оборудования для больниц, школ и детских домов, домов престарелых, выделяет средства для развития спорт. На эти цели компания расходует около 12 миллиардов тенге в год, в основном, в Восточно-Казахстанской области. Компания участвует в создании почти всех объектов инфраструктуры в моногородах. Эта деятельность «Казцинка» положительно отражается на социально-экономической ситуации.

Далее, А. Хмелев рассказал о производственных достижениях компании.

«Мы реализовали достаточно большое количество крупных проектов, это порядка миллиарда долларов. Васильковская фабрика – 560 миллионов долларов, Жайремская фабрика – 500 миллионов долларов. Это достаточно крупные объекты. В среднем, компания, помимо строительства объектов, тратит около 350-400 миллионов долларов на поддержание, реконструкцию, это достаточно серьезные средства. Это, так сказать, вехи экстенсивного роста. Но, на мой взгляд, самое основное производственное достижение у нас – это то, что мы работаем стабильно. Если говорить о производственной мощности наших подразделений, то мы работаем с загрузкой в 100 и даже больше процентов. У нас жестко вертикально интегрированная компания. Мы добываем руду, получаем концентрат, потом получаем уже рафинированный металл. Для нас очень важно, чтобы все подразделения работали в унисон. В последние годы мы добиваемся большей синхронизации всех планов наших подразделений, неизменно держим объемы производства. Наверное, это самое большое достижение. Потому, что когда предприятие имеет возможность работать стабильно, в стабильных объемах, тогда больше гарантий и спокойствия, и у акционеров, и у государства», – подчеркнул генеральный директор.

В отличие от многих других компаний, период пандемии предприятия «Казцинка» ни на один день не останавливали работу, чем и обусловлены хорошие результаты за прошлый и текущий годы. В 2021 году «Казцинк», по данным Комитета государственных доходов, был на третьем месте в республике по объему налоговых отчислений.

В настоящее время до 60% золота, хранящегося в резервах Национального банка РК – это золото, произведенное на предприятиях «Казцинка».

«Я помню, в 1997 году мы выпустили около двух тонн золота, а теперь выпускаем около 22-24 тонн в год. Уже много лет все золото у нас забирает Нацбанк. Это удобно и для государства, и для нас. Мы являемся единственным производителем свинца в Казахстане, по большему счету, и единственным производителем рафинированного цинка», – сказал А. Хмелев.

По словам гендиректора, в рамках программ индустриализации перед компанией была поставлена задача выпускать в рафинированном виде все металлы, которые добываются на месторождениях, осваиваемых компанией. В настоящее время, «Казцинк» выпускает рафинированное золото, цинк, свинец, медь и серебро. Для этого компания располагает тремя заводами в одном месте, чего нет больше нигде в мире. Кроме того, есть фабрики, которые могут обогащать уже выработанную руду и возвращать на заводы для выработки металла.

По мнению А. Хмелева, такая структура производства дает компании большое преимущество.

Генеральный директор «Казцинка» еще раз подчеркнул, что задачи компании полностью совпадают с задачами государства,

А. Хмелев также рассказал о том, как в «Казцинке» ведется работа по цифровизации производства.

«Мы несколько по-другому подходим к вопросу о цифровизации производства. Во-первых, компания этим занимается очень давно. Почему? Действительно, в горно-металлургической отрасли очень сложно представить конвейеры с роботизацией по одной простой причине. У нас очень сильно изменяющиеся внешние условия, то есть, разный набор сырья, разные его характеристики. Очень большая вариантность. Второе – для того, чтобы просто-напросто получать информацию обо всех видах оборудования, которые задействованы в технологическом процессе, которых громаднейшее количество, это не делается за год или два, это мы достаточно много лет ведем. Но, основная задача, которую мы себе поставили и сегодня пытаемся решить – это комплексная переработка сырья, переработка сложного сырья. Дело в том, что на такое сырье, которое, к тому же, постоянно изменяется, невозможно выработать какой-то один уникальный технологический режим», – сказал А. Хмелев.

Для решения задачи цифровизации производства на «Казцинке» привлекли специалистов – химиков из Австралии, которые расписывали каждую операцию по переделу сырья, все химические реакции. Эта работа заняла несколько лет. Затем все было переписано в виде программных продуктов. Следующим этапом было оснащение датчиками всего технологического процесса, по каждой операции, чтобы видеть, что происходит в реальности. После этого оставалось только приводить реальность к оптимуму, который рассчитали специалисты-химики. На практике, это оказалось сложной задачей. Только на оснащение производств датчиками было затрачено более 30 миллионов долларов. Только на одном из наиболее компактных заводов пришлось проложить более 700 километров кабеля. В целом, цифровизация требует большого объема работ. Через 15 лет с начала работы по цифровизации, компания только теперь начинает получать отдачу. Создана группа аналитиков из числа выпускников казахстанских вузов, которые собирают первичную информацию и уже начинают ее обрабатывать. Выявленные ими закономерности направляются технологам на производствах, и это позволяет предприятиям получить дополнительные доходы – за счет дополнительного выхода продукции или оптимизации расходов. Уже в 2020 году экономический эффект от цифровизации составил около 30 миллионов долларов.

«Года четыре назад мы делали засечку и видели, что ежесуточно у нас в «Казцинке» формируется около 30 миллионов первичных данных. Сегодня, полагаю, гораздо больше, потому, что стало больше датчиков. Такой объем информации какими-то традиционными методами человек не в состоянии переварить и осмыслить. Дальше вступает в действие математика, статистика. Это тот путь, по которому мы сегодня пытаемся идти. Сегодня стоит большая задача – управление всеми этими данными. Поток данных очень большой, встает задача – что с ним делать, как его хранить», – отметил А. Хмелев.

По его мнению, эта задача не только для программистов, она является общеорганизационной. Во всех подразделениях компании завершено формирование центров управления производством – большие диспетчерские, куда собираются данные со всего оборудования, где работают квалифицированные инженеры-технологи и наблюдают в режиме реального времени за всеми технологическими процессами, а в случае отклонений сразу принимают соответствующие решения. Первый такой центр был создан еще 10 лет назад на медьзаводе в Усть-Каменогорске.

В заключение Александр Леонидович Хмелев отметил, что 25 лет назад ему казалось, что все эти новшества, в числе которых и программа по безопасности труда, будут внедрены намного раньше. Но, оказалось, что не все делается так быстро. В 1997 году было бы непонятно, как любой мастер или рабочий может остановить производство, если видит какое-то нарушение правил безопасности. Сегодня это воспринимается нормально.

«С чего мы начинали и к чему мы, в конечном итоге, пришли – это достаточно разные вещи. Надеюсь, что наши сегодняшние подходы, наши сегодняшние взгляды не являются худшими, по сравнению с теми, что были», – сказал генеральный директор компании «Казцинк».