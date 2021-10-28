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    18:14, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казбек Ташимов стал главой управления сельского хозяйства Мангистауской области

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    АКТАУЮ КАЗИНФОРМ - Назначен руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области. Им стал Казбек Ташимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    Казбек Ташимов имеет два высших образования по специальности юриспруденция и ветеринарная санитария. Имеет 20-летний трудовой стаж, из них 14 лет в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.

    ​Ташимов имеет опыт работы руководителем районного отдела ветеринарии, был руководителем областного управления ветеринарии. Последняя занимаемая должность - заместитель руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

    ​Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу области и коллективу управления сельского хозяйства нового руководителя, отметив что сфера сельского хозяйства в регионе нуждается в перезагрузке и применении новых подходов.

    ​Глава региона поставил ряд конкретных задач перед ответственными лицами касающихся сферы сельского хозяйства.


    Теги:
    Сельское хозяйство Назначения Мангистауская область
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