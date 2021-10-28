Казбек Ташимов стал главой управления сельского хозяйства Мангистауской области

АКТАУЮ КАЗИНФОРМ - Назначен руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области. Им стал Казбек Ташимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Казбек Ташимов имеет два высших образования по специальности юриспруденция и ветеринарная санитария. Имеет 20-летний трудовой стаж, из них 14 лет в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.

​Ташимов имеет опыт работы руководителем районного отдела ветеринарии, был руководителем областного управления ветеринарии. Последняя занимаемая должность - заместитель руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

​Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу области и коллективу управления сельского хозяйства нового руководителя, отметив что сфера сельского хозяйства в регионе нуждается в перезагрузке и применении новых подходов.

​Глава региона поставил ряд конкретных задач перед ответственными лицами касающихся сферы сельского хозяйства.