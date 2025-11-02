«КазАвтоЖол» обратился к водителям области Абай

В нацкомпании отметили, что с 20 часов 1 ноября 2025 года до 20 часов 5 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.

— 4 ноября ожидаются ночью на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), гололед, днем — осадки (дождь, снег), гололед. 5 ноября снег, низовая метель, гололед, на западе, севере, востоке области — сильный снег. На севере, востоке области — туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный временами порывы 15-20, на юге, востоке временами 23-28 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха 5 ноября ночью и днем до 5-10 мороза, — говорится в сообщении.

В связи с этим водителей убедительно просят строго придерживаться правил дорожного движения, и с учетом погодных условий временно отказаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов.