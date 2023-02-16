КазАвтоЖол незаконно заключил договоры на 8,3 млрд тенге из одного источника - сенатор Лукин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства и не соблюдаются нормы при выполнении строительных работ. Эти проблемные вопросы строительства дорог поднял в своем депутатском запросе сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что в данной сфере имеются не только факты неэффективного использования и хищения денег, но и злоупотребления полномочиями должностными лицами.

«Системные нарушения не искоренены. В отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления. В нарушение статьи 4 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» КазАвтожол способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 млрд тенге», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

Сенатор подчеркнул, что несмотря на то, что в автодорожную отрасль вливаются значительные бюджетные средства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение транзитного потенциала происходит недостаточно эффективно. Причина тому – в том числе нецелевое расходование госсредств, хищение и другие правонарушения. В этой связи, депутат предложил Главе Кабмина усилить контроль над работой Комитета автомобильных дорог и предприятия «КазАвтоЖол».

«Также предлагаю принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций, по расторжению договоров с подрядчиками, заключенными с нарушением действующего законодательства и допускающих систематические нарушения договорных обязательств, а также принять организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог, с учетом передового зарубежного опыта», - озвучил Андрей Лукин.