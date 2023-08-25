«Казатомпром» заработал более 222 млрд тенге с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чистая прибыль национальной атомной компании «Казатомпром» за первое полугодие 2023 года составила более 222 млрд тенге. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным председателя правления Ержана Муканова, увеличение произошло в основном за счет роста операционной прибыли в первом полугодии 2023 года.

Объем производства был почти на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2022 года, продемонстрировав небольшой прирост на 2%, и составил 10 225 тонн.

«Объемы продаж в первом полугодии 2023 года были выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в основном за счет изменения сроков поставок, запланированных заказчиком. Следует отметить, что объемы продаж могут существенно меняться в каждом периоде в зависимости от запросов клиентов и сроков осуществления физических поставок», - сообщил глава «Казатомпрома» Ержан Муканов, подводя итоги первого полугодия.

Средняя цена реализации была выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года из-за более высокой спотовой цены на уран и составила 55 257 тенге/кг (47,04 долларов США/фунт), что на 15-16% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Консолидированная выручка составила почти 619 миллиардов тенге, увеличившись на 25%. К числу факторов, оказавших влияние на рост выручки, относятся рост спотовой цены на оксид урана, увеличение объема реализации, связанное со сроками поступления запросов от клиентов и соответствующими различиями в графиках поставок, а также рост доходов от урановой продукции и продукции из редких металлов.

Ержан Муканов напомнил, что в июле «Казатомпром» произвел очередную выплату дивидендов акционерам в размере около 201 млрд тенге или примерно 1,7 долларов США на одну ГДР, равную одной простой акции.