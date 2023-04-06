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Казатомпром осуществил поставку урана для АЭС Румынии по Транскаспийскому маршруту

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 09:43
Казатомпром осуществил поставку урана для АЭС Румынии по Транскаспийскому маршруту Фото: kazatomprom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщает об успешном осуществлении поставки концентратов природного урана для румынской энергокомпании Societatea Natională «Nuclearelectrica» S.A. («SNN»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

SNN - государственная компания Румынии в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, занимающаяся производством ядерного топлива, а также являющаяся оператором Чернаводской АЭС, которая обеспечивает около 20% производства энергии в стране.

В декабре 2022 года Казатомпром был признан победителем открытого тендера SNN на поставку закиси-окиси урана для потребностей ядерной энергетики Румынии. В соответствии с условиями контракта компания осуществила поставку природного урана до завода SNN. Казатомпром экспортировал свою продукцию через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который активно используется компанией с 2018 года.

«Казатомпром как надежный и предпочтительный поставщик на мировом рынке ядерного топлива продолжит работу по диверсификации географии поставок и выходу на новые рынки сбыта», - отметили в нацкомпании.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания.
Казатомпром   Румыния   Атомная станция  
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