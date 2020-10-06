КазАТК лишился генеральной лицензии - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК принято решение о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева (г.Алматы). Решение вступит в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В течение года в Академии проводились плановые и внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования. В частности, учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, базами производственной практики, необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой. Образовательные программы не полностью соответствуют ожиданиям работодателей, что сказывается на трудоустройстве выпускников. Так, по данным рейтинга НПП РК «Атамекен», почти 60% образовательных программ Академии не соответствуют ожиданиям работодателей.

Ранее в Министерство образования и науки обратились иностранные студенты, которые произвели оплату, но фактически не обучались в Академии. Материалы были переданы в соответствующие правоохранительные органы.

«Мы понимаем, что со стороны собственников Академии, возможно, будет сопротивление. Вуз имеет право обжаловать решение Комитета в судебном порядке. Мы должны реализовать задачи, поставленные Президентом страны по закрытию вузов, не обеспечивающих качественное образование. В первую очередь, мы защищаем интересы и права студентов на получение качественных услуг. У студентов причин для беспокойства нет. Их перевод в другие вузы будет обеспечен с учетом сохранения гранта за студентом, без повышения стоимости обучения для тех, кто учился на платной основе, и по месту нахождения этого вуза. Для перевода им не нужно дожидаться окончания семестра, мы разрешили осуществление перевода уже сейчас. К тому же результаты их предыдущего обучения будут зачтены в вузе, куда они переведутся. Хочу отметить, что у нас уже был опыт, когда 35 тысяч студентов были переведены в другие вузы после закрытия регионального университета. По трудоустройству ППС тоже будет проведена работа», – подчеркнула председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

В настоящее время в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева обучаются более 5 тыс. человек. Стоимость обучения в Академии в зависимости от образовательной программы в среднем составляет от 427 тыс. до 1,5 млн тенге.

«К сожалению, в течение года жалобы на КазАТК не прекращались. Несмотря на то, что Академия имеет богатую историю еще с 30-х годов, руководство вуза допустило то, что мы имеем сейчас. В свое время именно этот вуз обеспечивал железнодорожную отрасль качественными кадрами. Но сейчас там имеются проблемы как с кадрами, так и с подготовкой будущих специалистов на должном уровне. Это недопустимо для такой стратегически важной сферы экономики и обороноспособности страны. Возможно, нужно объединить усилия вузов, имеющих схожие направления», – сказал президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов, отмечая важность сохранения подготовки кадров для данной отрасли.

Отметим, что лицензии по 8 направлениям бакалавриата, 6 направлениям магистратуры, 4 направлениям докторантуры Академии действуют в других 30 вузах города Алматы.

«Учитывая наличие имеющейся материально-технической инфраструктуры и вклад инвестиций на осуществление образовательного процесса возможно рассмотрение предложения о создании на базе КазАТК школы или колледжа. Они также могут объединиться с другими похожими по профилю вузами города», – подытожила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.