27 Мая 2022 15:00

Казарму и учебный корпус строят для военной академии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске для Академии Национальной гвардии РК построят новый учебный корпус, казарму и спортивный комплекс. Работы рассчитывают завершить в 2024 году. Строительство всех объектов обойдется в более чем 9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник Академии Бауржан Абжанов проинформировал акима области Кумара Аксакалова о темпах строительства.

«На 2022-2023 годы предусмотрено 5,4 млрд тенге. Завершим строительство казармы в следующем году. Готовим котлован для строительства учебного корпуса. Позже начнем возведение спортивного комплекса. На 2024 год выделили 4 млрд тенге, чтобы завершить строительство трех объектов. Все требования к размещению курсантов будут выполнены», - сказал Б. Абжанов.

В новую казарму переведут учащихся 1-3 курсов, всего около 800 человек. В старых зданиях разместят библиотеку, читальные залы, лингафонные кабинеты. Там же будет базироваться факультет повышения квалификации, где проходят обучение действующие офицеры различных структур.

«С 2009 года у нас обучаются курсанты из Таджикистана, Кыргызстана. Дальше будем совершенствоваться. В Центральноазиатском регионе мы единственный вуз, который готовит специалистов по охране особо важных, стратегических объектов, пенитенциарной системы», - отметил Б. Абжанов.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что строительство новых зданий было необходимостью. Тем более в этом году военный институт получил статус академии.

«Здание под казармы было приспособленным. Это бывший колледж. Неоднократно бывал, видел, в каких условиях находятся курсанты. Конечно, это не те, что требуются на сегодняшний день. Будут созданы хорошие условия для получения знаний будущими офицерами. Это будет современное воинское заведение», - сказал глава региона.