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KazakhExport сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции

22 Февраля 2022 21:15
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KazakhExport сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительным механизмом для поддержки инвесторов Глава государства назвал трансформацию национальной компании KazakhExport, передает МИА «Казинформ».

KazakhExport теперь сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции, а также гарантировать экспортные сделки, сообщил Касым-Жомарт Токаев 22 февраля на внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Отдельный блок в выступлении Касым-Жомарта Токаева был посвящен усилению работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик.

– Подтверждаем – наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед Правительством, – не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость, – считает казахстанский лидер.

Глава государства поручил Правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным. Он указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.


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#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Экономика  
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