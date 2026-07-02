«Казахтелеком» завоевал две престижные международные награды на MWC Shanghai 2026

«Казахтелеком» закрепил за собой статус ключевого цифрового моста между Азией и Европой, получив две престижные награды на крупнейшем азиатском технологическом конгрессе Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2026, передает агентство Kazinform.

В этом году крупнейший отраслевой конгресс в Шанхае стал главной мировой площадкой для демонстрации решений в сфере искусственного интеллекта, мобильной связи, облачных технологий и интернета вещей. Ведущие мировые корпорации отметили вклад казахстанского оператора в развитие трансконтинентальной инфраструктуры и глобальной связности.

Присуждение наград состоялось в рамках премии Global Partner Awards 2026. Компания China Unicom Global признала «Казахтелеком» «Лучшим партнером года в сфере глобальной связности» (Excellent Partner of the Year — Global Connectivity), а China Telecom удостоила оператора награды «Лучший инновационный партнер среди операторов связи» (Best Innovative Carrier Partner).

Как отмечают эксперты отрасли, двойное признание со стороны лидеров китайского телеком-рынка подтверждает растущую стратегическую роль Казахстана в транзите глобальных данных.

Фото: «Казахтелеком»

— Получение сразу двух международных наград — это признание высокого уровня доверия наших партнеров и подтверждение того, что Казахстан становится важным цифровым мостом между Азией и Европой, — заявила Айнур Байбатырова, директор департамента международных соглашений Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком». — Мы продолжим развивать телекоммуникационную инфраструктуру, расширять сотрудничество с ведущими мировыми операторами и реализовывать проекты, направленные на повышение связности евразийского пространства».

Фото: «Казахтелеком»

Помимо участия в официальной церемонии, делегация «Казахтелекома» провела серию закрытых двусторонних встреч с крупнейшими игроками мирового рынка связи, среди которых:

China Mobile International, China Telecom Global и China Unicom Global;

Arelion Sweden (Швеция);

Билайн и Ростелеком.

Фото: «Казахтелеком»

Главными темами переговоров стали расширение транзитных маршрутов Китай — Европа, развитие партнерских сетей дата-центров и оптимизация обмена интернет-трафиком. Особое внимание стороны уделили внедрению искусственного интеллекта в телеком-сферу.

Компании наметили совместные шаги по интеграции ИИ для автоматизации процессов, повышения эффективности управления сетями и запуска новых цифровых сервисов.