«Казахтелеком» планирует производить сериалы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о планах по совместной работе с казахстанским производителем медиа-контента Salem social media, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос о слухах по переходу Salem social media во владение «Казахтелекома», спикер отметил мировой опыт, когда современные крупные операторы становятся производителями медиа-контента.

«Есть такой яркий кейс – сериал «Игра престолов» и HBO. HBO является кабельным оператором и большим контент-производителем. Чтобы получить лояльность аудитории, крупные операторы приходят к производству своего контента. К примеру, российский оператор связи МТС владеет KION. KION – целый медиа-портал, который не только занимается дистрибуцией, но и производством контента. Start (российский видеосервис – прим. ред.) принадлежит Мегафону. Start проходит как одно из комплементарных сервисов в рамках Мегафона. С Salem social media у нас есть пробный сценарий, мы сейчас делаем сериал «Черный двор», идет большая реклама», - сообщил он во время заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

По словам Куанышбека Есекеева, такое взаимодействие позволяет оператору наращивать лояльность аудитории. Для контент-производителя – это возможность большого распространения своего контента. Выбор Salem social media связан с тем, что компания является одной из крупных студий в стране.

«Мы сейчас на стадии переговоров с ними, как юридически взаимодействовать. Первый наш проект прошел очень удачно. За первые 4 серии сериалов мы имеем до 20 тысяч подключений, 50 тысяч просмотров. Мы будем мелкими шагами выстраивать медиаполитику, имея большую сеть дистрибуции по контенту», - добавил он.