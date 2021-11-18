Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть: для реализации основных направлений внешней политики Казахстана необходимо продолжить работу с удвоенной энергией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстану предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями.

«Уверен, дипломаты всегда будут верно служить интересам нашей страны.Желаю вам благополучия и успехов в работе!», - заключил Глава государства.

Ранее Президент заявил, что отечественная дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске.