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Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства

18 Ноября 2021 16:33
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Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть: для реализации основных направлений внешней политики Казахстана необходимо продолжить работу с удвоенной энергией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстану предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями.

«Уверен, дипломаты всегда будут верно служить интересам нашей страны.Желаю вам благополучия и успехов в работе!», - заключил Глава государства.

Ранее Президент заявил, что отечественная дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Президент Казахстана   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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