Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть: для реализации основных направлений внешней политики Казахстана необходимо продолжить работу с удвоенной энергией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстану предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями.
«Уверен, дипломаты всегда будут верно служить интересам нашей страны.Желаю вам благополучия и успехов в работе!», - заключил Глава государства.
Ранее Президент заявил, что отечественная дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске.
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