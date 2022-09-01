Казахстану предстоит глубинная перестройка межклассовых отношений – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году наша страна вступила в новый этап развития. На общенациональном референдуме большинство граждан поддержали курс на политическую модернизацию. Конституционная реформа стала основополагающим шагом в создании нового справедливого Казахстана. Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования. Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин-бизнес-государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.