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    11:30, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстану предстоит глубинная перестройка межклассовых отношений – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году наша страна вступила в новый этап развития. На общенациональном референдуме большинство граждан поддержали курс на политическую модернизацию. Конституционная реформа стала основополагающим шагом в создании нового справедливого Казахстана. Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования. Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин-бизнес-государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Другие государственные органы Послание Президента РК-2022 для mail.ru Президент
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