Казахстану нужны ученые, инженеры, изобретатели - Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Я рад нашей сегодняшней встрече. «Ғылым ордасы» – колыбель казахской науки. Как известно, за последнее время это здание изрядно обветшало. Поэтому два года назад я дал поручение провести здесь капитальный ремонт. В соответствии с современными требованиями были проведены реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Самое главное – был сохранен его исторический облик. До конца года будут полностью завершены работы и проведено благоустройство. «Ғылым ордасы» продолжит служить сегодняшним и будущим ученым, - сказал Глава государства.

По словам Президента, здесь трудились многие выдающиеся деятели науки, имена которых вписаны в историю страны.

- Один из таких величайших представителей нашего народа – академик Каныш Сатпаев. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Каныш Сатпаев внес огромный вклад в развитие нашей страны. Его научные открытия и по сей день служат во благо людям. Недаром говорят: «Ғалымның хаты өлмейді» («Слова ученого не умирают»). Мы живем в эпоху науки и образования. Во имя процветания нашей Родины мы должны уделить особое внимание развитию этих сфер. Другого пути нет, - подчеркнул К. Токаев.

Как заявил Президент Казахстана, у страны, которая полагается только на сырье, нет будущего.

- Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию. В этот сложный период, когда обострилось соперничество между государствами во всех сферах, наша страна начала переход к новой модели экономики. Мы приступили к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. В ее основе должны быть наука и инновации. Нам необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран. Одним словом, следует повышать наш научный потенциал. В целом, работа в этом направлении ведется. На заседании Национального совета по науке и технологиям я дал ряд конкретных поручений. Решение всех проблем осуществляется под моим непосредственным контролем, - сообщил К. Токаев.

Как отметил Президент РК, в настоящее время в Парламенте рассматривается законопроект «О науке и технологической политике».

- Вчера Сенат одобрил его в первом чтении. Это очень важный и долгожданный документ. Необходимо совершенствовать систему управления наукой. Особую важность приобретает вопрос социальной поддержки ученых. Поэтому в законе будут максимально учтены интересы научного сообщества, - сказал К. Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства обратил внимание на то, что средства, выделяемые на науку, постоянно растут. Количество грантов на подготовку квалифицированных кадров за последние годы увеличилось в полтора раза.

- В Казахстане действует 12 филиалов престижных вузов мира. В ближайшее время будет открыто еще несколько. Растет число университетов, осуществляющих научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом. Министерство выделяет тысячи грантов молодым ученым. Уверен, все это положительно скажется на развитии науки, - сказал К. Токаев.

По словам Президента, во время зарубежных визитов он часто встречается с учеными и призывает их наладить тесные связи с казахскими учеными.

- На прошлой неделе я специально встретился с учеными и ректорами высших учебных заведений в Сингапуре. Теперь мы будем обучать там наших научных работников. В целом, нам есть чему поучиться у таких стран с передовой экономикой, как Сингапур. В постиндустриальную эпоху важнейшим фактором успеха любой страны выступает открытость миру и стремление к инновациям. Поэтому мы внимательно изучаем и перенимаем лучший международный опыт, внедряем передовые технологии и идеи, - заявил Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Как подчеркнул Глава государства, проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, Казахстан выстраивает равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами.