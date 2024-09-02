Казахстану необходимо успевать за мейнстримами 21 века - эксперт о Послании Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор социологических наук Айгуль Забирова поделилась своим мнением относительно ключевых задач, которые были выделены Главой государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа – эти задачи Президент страны обозначил сегодня как главные задачи государства в своем Послании народу Казахстана, - считает Айгуль Забирова.

Эксперт отметила, что с момента обретения независимости Казахстан претерпел сильные экономические изменения, ключевое из которых – переход к рыночной экономике. Реальный ВВП с 1991 по 2023 год вырос на 274,5%. ВВП на душу населения в реальном выражении вырос на 227,1%.

- Важно, что росли и годовые доходы домохозяйств: так, за последние десять лет они выросли с 1 миллиона 590 тысяч тенге в 2014 году до 3 миллионов 929 тысяч тенге в 2023 году. И если в XX век Казахская степь вошла с номадической культурой, феодальной организацией общества, то в XXI век Казахстан вступил обществом, преодолевшим отметку урбанизации, 100-процентным доступом к образованию, правовым, демократическим и социальным государством. Но главное, как отметил Глава государства в своем Послании, это не просто устойчивое развитие экономики, главное - это то, как экономические достижения страны отражаются на наших гражданах, - сказала Забирова.

По ее мнению, будущее казахстанской экономики будет определяться тем, как государство и общество будут успевать за мейнстримами XXI века – технические рынки и технологические тренды, институциональные преобразования в экономике, эффективный банковский сектор.

- То, насколько мы сможем поспевать за новейшими мейнстримами, во многом зависит от того, насколько существенно мы можем изменить систему образования, поскольку уже сегодня обществу приходится обучаться новым профессиям и делать это не раз в течение своей жизни. Как отметил Глава государства, необходимость дальнейшего технологического развития экономики, изношенность инженерно-технической системы, потенциальные критические вызовы в медицине (новые пандемии), климатические угрозы – все это требует нового качества подготовки специалистов, профессиональных кадров, способных решать как технологически сложные вызовы, так и структурные проблемы государства в XXI веке, - подчеркнула эксперт.

Забирова особо акцентировала внимание на тенденциях в сфере образования, указывая на возрастающую роль профессионально-технического образования.

- В ряду глобальных причин появление новых креативных индустрий на современных рынках труда, например, на рынке красоты – парикмахерское дело, появление целых классов профессий, например фотография, не требующих от человека высшего образования, а требующих, в первую очередь, навыков и компетенций в профессии. Казахстану необходимо уделить внимание этим зарождающимся трендам и сделать карьерное, техническое образование привлекательным для той части молодежи, которую мало интересует академическое образование, но которую привлекает конкретная профессия и к которой они чувствуют истинное призвание, - считает она.

Эксперт также отметила, что последние пять лет Казахстан сталкивается с самыми разными вызовами – внешние события, исчерпание модели освоения углеводородного сырья, необходимость создания рабочих мест в частном секторе экономики, паводки и другие антропогенные события.

- Но мы справляемся с ними, потому что хорошо понимаем, что делает нацию сильной. В первую очередь, это оптимизм нации и вера народа в будущее, - заключила Айгуль Забирова.

Отметим, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых устранение дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой; улучшение инвестиционного климата; раскрытие промышленного потенциала страны; повышение кадрового потенциала и другие.