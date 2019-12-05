Казахстану не выгоден конфликт России и Украины – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал позицию нашей страны в вопросе отношений нашей страны к России и Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан – это одна из тех стран, для которых конфликт между Россией и Украиной невыгоден при любом сценарии его развития. Оба народа в равной степени близки нам. Русские и украинцы – это тоже братские народы между собой, это признают и Россия, и Украина…», - заявил Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

По его словам, война происходит не на полях, а в головах людей.

«Доминирует принцип: либо ты с нами, либо ты против нас. А любая попытка дать взвешенную позицию, которая призвана не навредить будущим переговорам, воспринимается негативно. По сути, мы становимся заложниками истерии вокруг слов и интонаций. Наш Президент, как истинный дипломат, подчеркнул, что аннексия – это слишком тяжелая формулировка. Он не выражал ни осуждения, ни поддержки. Касым-Жомарт Кемелевич, как человек, хорошо понимающий цену таким словам, не стал употреблять категоричных формулировок», - отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что Первый Президент РК - Елбасы совсем недавно предлагал провести переговоры между главами Российской Федерации и Украины на территории Казахстана.

«Конечно, больше всего расстраивает, что на фоне таких спекуляций забываются мирные инициативы, которые выдвигает наша страна. Только недавно, к примеру, мы выдвигали свою площадку для переговоров лидеров России и Украины. Именно это и есть демонстрация нашего истинного отношения к проблеме», - заключил Д. Абаев.