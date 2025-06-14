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    07:21, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по параканоэ

    Казахстанские спортсмены успешно стартовали на чемпионате Азии по параканоэ в городе Паттайя (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на ​пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта.

    Казахстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по параканоэ
    Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

    Казахстанец Бибарыс Спатай стал чемпионом, преодолев дистанцию 200 метров в классе KL2 за 00:43.817 секунды. Вторым к финишу пришёл представитель Узбекистана Ойбек Юдошев с результатом 00:45.451, третьим — иранец Елияс Бараки, показавший время 00:46.587.

    Кроме того, казахстанская спортсменка Жаныл Балтабаева завоевала две серебряные медали на дистанциях 200 и 500 метров в классе VL3 среди женщин.

    Отметим, что в первый день соревнований Максим Богатырев принес сборной Казахстана одно золото и одно серебро, а Меиржан Армия завоевал бронзовую награду.

    Чемпионат продлится до 15 июня. В составе сборной Казахстана выступают 7 спортсменов.

    В мае т.г. Казахстан завоевал четыре «золота» чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Гребля на байдарках и каноэ Параспорт
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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