Казахстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по параканоэ

Казахстанец Бибарыс Спатай стал чемпионом, преодолев дистанцию 200 метров в классе KL2 за 00:43.817 секунды. Вторым к финишу пришёл представитель Узбекистана Ойбек Юдошев с результатом 00:45.451, третьим — иранец Елияс Бараки, показавший время 00:46.587.

Кроме того, казахстанская спортсменка Жаныл Балтабаева завоевала две серебряные медали на дистанциях 200 и 500 метров в классе VL3 среди женщин.

Отметим, что в первый день соревнований Максим Богатырев принес сборной Казахстана одно золото и одно серебро, а Меиржан Армия завоевал бронзовую награду.

Чемпионат продлится до 15 июня. В составе сборной Казахстана выступают 7 спортсменов.

В мае т.г. Казахстан завоевал четыре «золота» чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ.