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    14:47, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанцы завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе

    Во вьетнамском городе Вунгтау прошёл чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов до 17 и 23 лет.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    борьба
    Фото: Оlympic.kz

    Казахстанские команды сумели добиться весомых результатов, завоевав 38 медалей, среди которых 13 являются золотыми.

    U23

    Греко-римская борьба

    «Золото»

    • до 55 кг — Ерасыл Мамырбеков
    • до 60 кг — Исхар Курбаев
    • до 67 кг — Багдат Сабаз
    • до 77 кг — Акжан Ыкыласов

    «Серебро»

    • до 87 кг — Максат Сайлау
    • до 97 кг — Юсуф Мациев
    • до 130 кг — Джохар Узаров
    • «Бронза»
    • до 82 кг — Диас Калтай

    Вольная борьба

    Первое место

    • до 70 кг — Майис Алиев
    • 2 место
    • до 61 кг — Мерей Базарбаев
    • до 86 кг — Елнар Шилдебай
    • до 97 кг — Нурдаулет Бекенов

    Третье место

    • до 74 кг — Нурдаулет Сейлбеков
    • до 79 кг — Асхаб Хаджиев
    • до 125 кг — Алимжан Салимжан

    Женская борьба

    1 место

    до 59 кг — Виктория Хусаинова

    3 место

    • до 53 кг — Зейнеп Баянова
    • до 55 кг — Ангелина Первухина
    • до 62 кг — Тыныс Дубек

    В командном зачете «классики» стали первыми, вольники — вторыми, а женщины завершили ЧА на третьей строчке.

    U17

    Греко-римская борьба

    1 место

    • до 45 кг — Куанышбек Жанажол
    • до 48 кг — Нурдаулет Кумарулы
    • до 60 кг — Дамир Акан
    • до 65 кг — Досбол Шамиль
    • 2 место
    • до 51 кг — Сункар Зарап
    • до 92 кг — Адилет Тойшы

    3 место

    до 71 кг — Ислам Гасымов

    Вольная борьба

    1 место

    • до 55 кг — Ибрагим Ыскакбек
    • до 60 кг — Бекасыл Асамбек

    2 место

    • до 45 кг — Сабыржан Рахатов
    • до 71 кг — Нуртай Наров

    3 место

    • до 48 кг — Темирлан Мурат
    • до 80 кг — Динмухаммед Касымбек
    • до 92 кг — Бейбарыс Ергали
    • до 110 кг — Риза Изахар

    Женская борьба

    1 место

    до 61 кг — Жайдар Мукат

    2 место

    • до 49 кг — Сания Солтангали
    • до 57 кг — Мадхия Усманова

    3 место

    • до 40 кг — Инжу Баккожа
    • до 65 кг — Нурайым Сайахмет

    Вольники по итогам ЧА выиграли командный зачёт. Борцы классического стиля показали второй результат, а девушки — четвертый.

    Как сообщалось, казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Борьба
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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