Казахстанцы завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе
Во вьетнамском городе Вунгтау прошёл чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов до 17 и 23 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Казахстанские команды сумели добиться весомых результатов, завоевав 38 медалей, среди которых 13 являются золотыми.
U23
Греко-римская борьба
«Золото»
- до 55 кг — Ерасыл Мамырбеков
- до 60 кг — Исхар Курбаев
- до 67 кг — Багдат Сабаз
- до 77 кг — Акжан Ыкыласов
«Серебро»
- до 87 кг — Максат Сайлау
- до 97 кг — Юсуф Мациев
- до 130 кг — Джохар Узаров
- «Бронза»
- до 82 кг — Диас Калтай
Вольная борьба
Первое место
- до 70 кг — Майис Алиев
- 2 место
- до 61 кг — Мерей Базарбаев
- до 86 кг — Елнар Шилдебай
- до 97 кг — Нурдаулет Бекенов
Третье место
- до 74 кг — Нурдаулет Сейлбеков
- до 79 кг — Асхаб Хаджиев
- до 125 кг — Алимжан Салимжан
Женская борьба
1 место
до 59 кг — Виктория Хусаинова
3 место
- до 53 кг — Зейнеп Баянова
- до 55 кг — Ангелина Первухина
- до 62 кг — Тыныс Дубек
В командном зачете «классики» стали первыми, вольники — вторыми, а женщины завершили ЧА на третьей строчке.
U17
Греко-римская борьба
1 место
- до 45 кг — Куанышбек Жанажол
- до 48 кг — Нурдаулет Кумарулы
- до 60 кг — Дамир Акан
- до 65 кг — Досбол Шамиль
- 2 место
- до 51 кг — Сункар Зарап
- до 92 кг — Адилет Тойшы
3 место
до 71 кг — Ислам Гасымов
Вольная борьба
1 место
- до 55 кг — Ибрагим Ыскакбек
- до 60 кг — Бекасыл Асамбек
2 место
- до 45 кг — Сабыржан Рахатов
- до 71 кг — Нуртай Наров
3 место
- до 48 кг — Темирлан Мурат
- до 80 кг — Динмухаммед Касымбек
- до 92 кг — Бейбарыс Ергали
- до 110 кг — Риза Изахар
Женская борьба
1 место
до 61 кг — Жайдар Мукат
2 место
- до 49 кг — Сания Солтангали
- до 57 кг — Мадхия Усманова
3 место
- до 40 кг — Инжу Баккожа
- до 65 кг — Нурайым Сайахмет
Вольники по итогам ЧА выиграли командный зачёт. Борцы классического стиля показали второй результат, а девушки — четвертый.
Как сообщалось, казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции.