Казахстанцы завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанские команды сумели добиться весомых результатов, завоевав 38 медалей, среди которых 13 являются золотыми.

U23

Греко-римская борьба

«Золото»

до 55 кг — Ерасыл Мамырбеков

до 60 кг — Исхар Курбаев

до 67 кг — Багдат Сабаз

до 77 кг — Акжан Ыкыласов

«Серебро»

до 87 кг — Максат Сайлау

до 97 кг — Юсуф Мациев

до 130 кг — Джохар Узаров

«Бронза»

до 82 кг — Диас Калтай

Вольная борьба

Первое место

до 70 кг — Майис Алиев

2 место

до 61 кг — Мерей Базарбаев

до 86 кг — Елнар Шилдебай

до 97 кг — Нурдаулет Бекенов

Третье место

до 74 кг — Нурдаулет Сейлбеков

до 79 кг — Асхаб Хаджиев

до 125 кг — Алимжан Салимжан

Женская борьба

1 место

до 59 кг — Виктория Хусаинова

3 место

до 53 кг — Зейнеп Баянова

до 55 кг — Ангелина Первухина

до 62 кг — Тыныс Дубек

В командном зачете «классики» стали первыми, вольники — вторыми, а женщины завершили ЧА на третьей строчке.

U17

Греко-римская борьба

1 место

до 45 кг — Куанышбек Жанажол

до 48 кг — Нурдаулет Кумарулы

до 60 кг — Дамир Акан

до 65 кг — Досбол Шамиль

2 место

до 51 кг — Сункар Зарап

до 92 кг — Адилет Тойшы

3 место

до 71 кг — Ислам Гасымов

Вольная борьба

1 место

до 55 кг — Ибрагим Ыскакбек

до 60 кг — Бекасыл Асамбек

2 место

до 45 кг — Сабыржан Рахатов

до 71 кг — Нуртай Наров

3 место

до 48 кг — Темирлан Мурат

до 80 кг — Динмухаммед Касымбек

до 92 кг — Бейбарыс Ергали

до 110 кг — Риза Изахар

Женская борьба

1 место

до 61 кг — Жайдар Мукат

2 место

до 49 кг — Сания Солтангали

до 57 кг — Мадхия Усманова

3 место

до 40 кг — Инжу Баккожа

до 65 кг — Нурайым Сайахмет

Вольники по итогам ЧА выиграли командный зачёт. Борцы классического стиля показали второй результат, а девушки — четвертый.

Как сообщалось, казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции.