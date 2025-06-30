Казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции
Команда Казахстана по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире в Коджаэли (Турция). Об этом передает агенство Kazinform.
По информации Национального олимпийского комитета РК, наша сборная завершила соревнования с пятью медалями.
— На первую ступень пьедестала поднялись Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).
Также в активе команда три «серебра». Их стране принесли Начын Куулар (до 70 килограммов), Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов).
В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию. Третье место осталось за Болгарией, - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, сегодня казахстанские боксеры проводят первые бои на домашнем Кубке мира World Boxing, который пройдет в Астане.