Казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции

По информации Национального олимпийского комитета РК, наша сборная завершила соревнования с пятью медалями.

— На первую ступень пьедестала поднялись Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

Также в активе команда три «серебра». Их стране принесли Начын Куулар (до 70 килограммов), Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов).

В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию. Третье место осталось за Болгарией, - отмечается в сообщении.