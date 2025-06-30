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    14:46, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции

    Команда Казахстана по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире в Коджаэли (Турция). Об этом передает агенство Kazinform.

    борьба
    Фото: Оlympic.kz

    По информации Национального олимпийского комитета РК,  наша сборная завершила соревнования с пятью медалями.

    — На первую ступень пьедестала поднялись Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

    Также в активе команда три «серебра». Их стране принесли Начын Куулар (до 70 килограммов), Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов).

    В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию. Третье место осталось за Болгарией, - отмечается в сообщении.

    Как сообщалось, сегодня казахстанские боксеры проводят первые бои на домашнем Кубке мира World Boxing, который пройдет в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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