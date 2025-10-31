Казахстанцы заплатили 62 млрд тенге за проезд по платным дорогам в 2025 году

- На сегодняшний день в эксплуатацию введено 26 платных участков республиканских автодорог общей протяжённостью 4 883 километра. За девять месяцев 2025 года от платного проезда поступило 62 миллиарда тенге, которые в полном объеме направляются на содержание данных участков и обновление технического парка, – сказал Д.Иманашев.

Спикер сообщил также, что на казахстанских автодорогах работают около 1 500 объектов придорожного сервиса, из которых 93% приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. За 9 месяцев с начала года введено в эксплуатацию 33 новых объекта — автозаправочные станции, гостиницы, пункты питания и санитарно-гигиенические комплексы. Для обеспечения комфорта и безопасности дорожных пользователей введено 30 новых санитарно-гигиенических модулей, включающих теплые туалеты, мини-магазины и кафетерии. Их общее количество доведено до 155 единиц.

В перспективе планируется поэтапное увеличение их числа и понижение доли устаревших объектов сезонного типа.

Д.Иманашев рассказал также о модернизации пунктов пропуска на государственной границе.

На территории Казахстана функционирует 55 автомобильных пунктов пропуска. До 2030 года предусмотрена реконструкция 37 пунктов, из них 14 включены в план на 2025 год. На четырёх объектах строительные работы уже начаты, по остальным ведутся процедуры заключения договоров и прохождения государственной экспертизы. В данных работах задействовано 150 специалистов и 50 единиц специальной техники.

По словам Д.Иманашева, с начала 2025 года по результатам контроля качества дорожного строительства выявлено 2 777 дефектов, из которых около 1 400 устранены, оставшиеся ликвидируются в плановом порядке. По результатам проверок за нарушение требований к качеству работ на службы технического надзора наложены штрафы на сумму 200 миллионов тенге, 36 специалистов привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей. По решению суда 10 подрядных организаций внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.